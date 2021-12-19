Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,084.47
ALTIN
956.21
DOLAR
16.56
STERLİN
21.98
EURO
18.57
Bodrum’da kafe kiraya verilecek
Bodrum’da kafe kiraya verilecek
Sivas’ta 3+1 daire satılacak
Sivas’ta 3+1 daire satılacak
Hatay Dörtyol’da satılık arsa
Hatay Dörtyol’da satılık arsa
22 orman mühendisi alınacak
22 orman mühendisi alınacak
Güngören’de gayrimenkul satışı
Güngören’de gayrimenkul satışı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Erdoğan: Musk ve SpaceX'i tebrik ediyorum

Erdoğan: Musk ve SpaceX'i lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için tebrik ediyorum

19 Aralık 2021 Pazar 12:38
6 Okunma
Erdoğan: Musk ve SpaceX'i tebrik ediyorum

ANKARA (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık. Sayın Musk'ı ve SpaceX firmasını Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım, milletim adına tebrik ediyorum" dedi.

Türkiye'nin yeni haberleşme uydusu Türksat 5B, saat 06.58'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatıldı. Fırlatma sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Türksat Genel Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen törene bir video mesaj gönderdi. Bugün Türkiye ve Türk milleti adına bir gurur anına daha şahit olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Erdoğan, "Ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık. Bu uydu projemizde de SpaceX firmasının Falkon 9 roketini tercih ettik. Sayın Musk'ı ve SpaceX firmasını, Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Türksat 5B uydumuz 42 derece doğu yörüngesinde hizmet veren ve televizyon yayıncılığının yükünü taşıyan Türksat 3A ve Türksat 4A uydularına yedeklik yapacaktır" ifadelerini kullandı. 

'SPACEX İLE ORTAK ÇALIŞMAMIZIN DEVAMINI TEMENNİ EDİYORUM'

Türksat 5B'nin devreye girmesi ile veri iletim hızı ve kapasitesinin 15 kattan fazla artacağına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu: 

"Bu sayede internet erişiminin kısıtlı olduğu yerlere kara, deniz ve hava taşıtları da dahil olmak üzere kapsama alanındaki kullanıcılara geniş bant uydu, internet hizmeti verilebilecektir. Uydumuz 35 yıldan fazla manevra ömrüyle 42 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge kullanım haklarının korunmasını sağlayacaktır. İletişim kapasitemizi daha da güçlendirecek Türksat 5B uydumuzun ülkemiz için milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. SpaceX firmasıyla uzay alanında yürüttüğümüz başarılı ortak çalışmalarımızın artarak devam etmesini temenni ediyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanı ErdoğanTürksat 5BSpacexMusk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türksat 5B, 35 yıl boyunca hizmet edecek
Türksat 5B, 35 yıl boyunca hizmet edecek
Nebati, TBB üyeleriyle bir araya geldi
Nebati, TBB üyeleriyle bir araya geldi
Uzay istasyonuna kadar giden yolculuğumuz var
Uzay istasyonuna kadar giden yolculuğumuz var
Dışişlerinden, Pakistan'a başsağlığı mesajı
Dışişlerinden, Pakistan'a başsağlığı mesajı
İşte vaka sayısı en çok artan 9 il
İşte vaka sayısı en çok artan 9 il
Serbest ekonomi kurallarından vazgeçmeyeceğiz
Serbest ekonomi kurallarından vazgeçmeyeceğiz
TÜRKSAT 5B ile uydu sayısını 8'e çıkarıyoruz
TÜRKSAT 5B ile uydu sayısını 8'e çıkarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrikalı ülkelerle işbirliğimizi sürdürme kararı aldık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrikalı ülkelerle işbirliğimizi sürdürme kararı aldık
Binali Yıldırım: Bütün dünyada fiyatlar kontrol edilemiyor
Binali Yıldırım: Bütün dünyada fiyatlar kontrol edilemiyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma