Erdoğan, Muhammed ile buluştu

İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile Vahdettin Köşkü'nde aile kahvaltısında bir araya geldi.
DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile bir araya geldi
İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile Vahdettin Köşkü'nde aile kahvaltısında bir araya geldi.
DHA