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Erdoğan, Muhammed ile buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile bir araya geldi

Erdoğan, Muhammed ile buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile bir araya geldi

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:24
9 Okunma
Erdoğan, Muhammed ile buluştu

İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile Vahdettin Köşkü'nde aile kahvaltısında bir araya geldi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanMalezya BaşbakanıMahathir MuhammedVahdettin Köşkü
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