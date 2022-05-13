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Erdoğan: İskandinav ülkeleri terör örgütlerinin misafirhanesi gibi

13 Mayıs 2022 Cuma 15:45
Erdoğan: İskandinav ülkeleri terör örgütlerinin misafirhanesi gibi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKP-C'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili yöneltilen soruya Erdoğan, "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKP-C'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Oraların hatta daha da ileri gidiyorum parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanİskandinav ülkeleri
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