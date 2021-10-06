Erdoğan: HDP, bu hanımefendiyi veto etmiştir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM’deki grup toplantısında milletvekillerine hitap etti. Erdoğan, Meclis’in kalkınma köprüsünün adeta kilit taşı olduğunu vurgulayarak, "Bu Meclis, Türkiye'nin milli iradenin temsilcileri eliyle yapılan ilk anayasasını hayata geçirme şerefine de nail olacaktır. Biz Türkiye'nin gündemine getirdiğimiz ülkemizin ilk sivil anayasasını hazırlama teklifimizde gerçekten samimiyiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Meclis’teki diğer partilerden de kendi hazırlıklarını en kısa sürede kamuoyuyla paylaşmalarını bekliyoruz. Şayet, diğer partilerin anayasa teklifleri ile kendi hazırlıklarımızı uzlaştırabilirsek yasama yılı bitmeden Meclis bünyesinde bu işi neticeye ulaştırabiliriz. Tabii bunun için öncelikle diğer partilerin anayasa tekliflerini kamuoyuna açıklamaları, uzlaşma sağlanamaması halinde ise siyasi partiler olarak zaten yaklaşmakta olan 2023 seçimlerinde hep birlikte milletin terazisine çıkarız. Milletimizin sandıktaki kararı başımız gözümüz üzerinedir. Hiç şüphesiz burada temel belirleyici ülkemizin farklı görüşlerinin nasıl bir araya getirileceğidir" dedi.

‘KÜÇÜK REVİZYONLARLA DÜZELTİLEBİLECEK TALİ MESELELER’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sisteminde elde ettiği avantajların ne kadar kritik seviyede olduğunu salgın döneminde hep birlikte yaşadıklarını belirterek, "Tarihimizin en köklü yönetim reformunda 3 yılımızı tamamlarken geriye dönüp baktığımızda, 'gerçekten iyi bir iş yaptık' diyebiliyoruz. Eksikler, aksaklıklar, düzeltilmesi gereken hususlar yok mudur, elbette vardır. Hepsinin de farkındayız, hatta bu doğrultuda yaptığımız kapsamlı çalışmalar da elimizde mevcuttur. Bunların hepsi de çok basit dokunuşlarla, küçük revizyonlarla düzeltilebilecek tali meselelerdir. Yeni anayasa süreci başarılı bir şekilde neticelenirse, devamında bu sorunlar kendi mecrasında çözülür. Böyle bir imkanın olmaması halinde ise seçim sonrasına kadar ortaya çıkacak tecrübe ve birikime göre biz Cumhur İttifakı çatısı altında kendi düzenlemelerimizi hayata geçirme yoluna gideriz. Milletimize her hal ve şart altında 2023 sonrası için büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz doğrultusunda daha kolay ve hızlı ilerlememizi sağlayacak yeni bir yol takip ediyoruz" diye konuştu.

‘İLK 4 MADDEYİ DEĞİŞTİRME FİKRİ KİME AİTTİR?’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sırf birilerine hoş gözükmek için, sırf günü kurtarmak için aklına geleni söyleyenlerden siyaset ve devlet adamı olmayacağını kaydederek, "Biz 'yeni anayasa' diyoruz, birileri de çıkıyor, 'gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiriz' diye hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. Buradan soruyorum; anayasanın ilk 4 maddesini değiştirme fikri, CHP’nin ve tüm CHP’lilerin iradesi midir? Yoksa Kılıçdaroğlu’nun kişisel gündemi midir? Eğer bu CHP’nin kurumsal iradesiyse ortada ülkemiz açısından çok derin bir sorun var demektir. Bu durumda CHP, anayasa gibi temel bir konudan başlayarak, tümüyle HDP’nin vesayetine girmiş demektir. Eğer Kılıçdaroğlu’nun kişisel görüşü ise bu durumda da partisinin politikalarından farklı ajandaya sahip bir siyasetçi ile karşı karşıyayız demektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya ilişkin CHP ve HDP’lilerin yaptığı açıklamaları da grup toplantısında izletti.

‘HDP, HANIMEFENDİYİ VETO ETMİŞTİR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ben Başbakanlığa talibim" sözleriyle ilgili de "Bir de CHP’nin başını çektiği ittifakın, diğer ortağı olan parti ve onun ortağı olan hanımefendi var. CHP bir yandan, bir türlü ittifaka adı konamayan partisi HDP’yi bir yandan eski ortağı partiyi idare etmek için adeta 40 takla atıyor. HDP’nin Millet İttifakı’nın ortağı olduğu, ayan bir gerçek olarak ortaya çıkmıştır. İYİ Parti'nin bu gerçeğe kör, sağır kalarak, kendi konumunu koruma çabası artık sürdürülebilir değildir. Bu partinin başındaki hanımefendinin cumhurbaşkanlığından vazgeçip başbakanlığa talip olması da esasen bu trajikomik görüntü ile ilgilidir. HDP tarafı, hanımefendinin cumhurbaşkanlığı adaylığını asla kabul etmeyeceğini zaten açıklamıştı. Yani bir anlamda HDP, Millet İttifakı’ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak, bu hanımefendiyi veto etmiştir. Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetilen, bundan sonra da aynı sistemin devam edeceği gün gibi aşikarken, hayali bir makama talip olmasının gerisinde bu vetonun, bu dayatmanın sineye çekilmesi vardır" ifadelerini kullandı.

‘EĞER UYUŞTURUCU ARIYORSAN AYNAYA BAK’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Allah'tan korkmaz kuldan utanmaz' diye bir tabir olduğunu belirterek, "Tam da böyle bir profille karşı karşıyayız; Allah'tan korksa iftira atmaz, kuldan utansa yalan söylemez. Sürekli yaptığı için rahatlıkla bu sözleri ifade edebiliyoruz. Dün yine çıkmış, Merkez Bankası'nın İstanbul'daki binasından, Man Adası iftirasına, uyuşturucu parası ve rüşvetten kurlara kadar ilgili ilgisiz bakmadan aklına ne gelirse sallamış da sallamış. Söylenenleri alt altına yazınca ortaya gerçekten kopmuş, kendi hayal dünyasında yazdığı senaryoları hakikat sanmaya başlamış bu hal çıkıyor. Bay Kemal, eğer uyuşturucu arıyorsan aynaya bak. AK Parti çatısı altında uyuşturucu ile iştigal eden insan bulamazsın. Böyle bir iftirayı da AK Parti'ye atamazsın. Hayatı boyunca devletten aldığı maaş dışında bir iş yapmamış, yatırım nasıl yapılır, işletme nasıl kurulur, iş nasıl yapılır konusunda en küçük bir fikri olmayan bu zatın zırvalarına tek tek cevap vermeyi zül adlediyorum" dedi.

‘NEREDE BELEDİYE’

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı işin adının siyasetle ve siyasetçilikle ilgisi olamadığını söyleyen Erdoğan, "Artık bu zatın yaptığı iş sorumsuzluğun da ötesine geçerek ülkeye zarar verecek boyuta ulaşmıştır. Bu kişi artık, milli güvenlik sorunu haline dönüşmüştür. Türkiye'de bir iktidar sorunu yok ama ciddi bir muhalefet problemi ile karşı karşıya olduğumuz gerçektir. İnşallah 2023 sadece Cumhur İttifakı eliyle büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını değil aynı zamanda muhalefetin bu prangadan kurtuluşunun da müjdesini alacağımız bir yıl olacaktır. Şu anda Ankara, İstanbul büyükşehir belediyelerini kazandınız. Asfaltlarını yenileyemiyorsunuz, asfaltlarını. Çukurlardan geçemiyoruz. Nerede belediye? Sular akmıyor, her taraf susuz. Nerede belediye? Niye suları akar hale getiremiyorsunuz. Siz dertli değilsiniz; ama biz dertliyiz. Bu ülkenin bizim hizmetlerimizin, eserlerimizin izi olmayan tek bir karış toprağı yoktur" diye konuştu.

‘BİZ, ÜNİVERSİTEMİZİ TERÖR KILIKLILARA BIRAKAMAYIZ’

AK Parti’nin 19 senede devrim niteliğinde adımlar atarak yükseköğretimde barınma sorununu kökünden çözdüğünü kaydeden Erdoğan, "Birkaç şehrimiz dışında ülke gelinde öğrencilerimiz yurtlara yerleştirilmiştir. Açıkta kalan öğrencilerimizle ilgili de çözüm çalışmalarımız yatırımlarımız devam ediyor" dedi. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan protestolar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Üniversite öğrencimizin harç diye bir sorunu yok. Ama bazıları bu güzel iklimi zehirlemek için olmadık yollara başvurmaktan, olmadık işlere kalkışmaktan çekinmiyor. Kendi hocalarına bile saygısı olmayan bu tipleri biz öğrenci olarak kabul etmiyoruz. Avrupa'da, Amerika'da bu tiplerin hiçbirini bir gün bile üniversitede barındırmazlar. Bizde ise sırf 'hükumete sıkıntı çıkarıyorlar' diye bu saygısız, sevgisiz, kötü niyetli adeta terörist tiplere arka çıkılıyor. İnşallah bu sorunları da kendi mecrası içinde, hiç kimsenin hakkına, hukukuna helal getirmeden ama kötü niyetlilere de meydanı bırakmadan en kısa sürede çözeceğiz. Biz, üniversitemizi terör kılıklılara bırakamayız. Öğrenci ilim, irfan, hikmet için gelecek; bunun dışında asla. Biz bu tür gençleri hocalarımıza teslim etmek sureti ile bu adımları atmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

‘TEKNOFEST KUŞAĞINA BIRAKACAĞIZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'yi milletin kurduğunu belirterek, "Milletimizin desteğiyle önce 2023 hedeflerimize ulaşacağımıza, ardından gençlerimize 2053 vizyonumuzu yani Teknofest kuşağına bırakacağımıza, emanet edeceğimizden şüphe duymuyorum. Hep birlikte çok çalışır, milletimizin gönlünü kazanır, desteğini alırsak inşallah 2023'te bir kez daha ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstleniriz. Dünyada eşine az rastlanır bir süreklilik içinde, tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini kesintisiz sürdürme imkanı bulabiliriz. Bunu sağlamak bizlerin, buradaki heyetin elindedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Demokrat Parti’den istifa ederek, AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin’e rozetini taktı.