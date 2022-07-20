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Erdoğan, Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın vefat eden annesi Fethiye Gümüşdağ'ın Fatih Camii'ndeki cenaze törenine katıldı.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 17:32
Erdoğan, Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenaze törenine katıldı

İSTANBUL (DHA)

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ 75 yaşında vefat etti. Fethiye Gümüşdağ için Fatih Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Göksel Gümüşdağ taziyeleri kabul etti. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Teknik Direktör Fatih Terim, Teknik Direktör Abdullah Avcı, Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Teknik Direktör Okan Buruk, futbolcular Arda Turan, Mesut Özil,  Başakşehir Kulübü futbolcuları, teknik heyeti, Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım ile Gümüşdağ ailesinin yakınları ve sevenleri katıldı. Fethiye Gümüşdağ için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Fethiye Gümüşdağ'ın tabutuna Erdoğan da omuz verdi. Fethiye Gümüşdağ, Etiler Ulus Mezarlığı'na defnedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazının ardından kısa bir konuşma yaptı. Erdoğan, "Musallada bulunan bay ve bayan kardeşlerimizi şimdi hakka uğurluyoruz. Rabbim taksiratlarını affetsin. Mekanlarını cennet eylesin. Geride bıraktığı kederli ailelerine de sabırlar lütfetsin. Hepimiz için mukadder olan akıbet sandukadaki örtüde de yazıldığı gibi. Her nefis ölümü tadacaktır. Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz.

Erdoğan, Göksel Gümüşdağın annesinin cenaze törenine katıldı

İşte hiç umulmadık bir anda Fethiye ablamızı kaybettik. Bugün de uğurluyoruz. Aynen diğer kardeşlerimizi de hakka uğurluyoruz. Belki de yakınları böyle bir şeyi beklemiyorlardı. Ama o umulan veyahut bir an ileri, bir an geri ölüm gitmiyor. Ve o vakit geldiği anda da Rabbim emanetini alıyor. Biz de burada bulunduğumuz gibi hakka uğurluyoruz. Tezkiye yapıldı.  Ben de yine soruyorum. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Rabbim mekanlarını da cennet eylesin diyorum.  Fethiye ablamızın çok böreklerini yedik. Güzel börek yapardı. Arada sırada da bu Tayyip evladına da gönderirdi. O da bize hakkını helal etsin" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Göksel GümüşdağRecep Tayyip Erdoğan
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