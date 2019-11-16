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Erdoğan EYT ile ilgili noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT ile ilgili noktayı koydu

Erdoğan EYT ile ilgili noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT ile ilgili noktayı koydu

16 Kasım 2019 Cumartesi 18:36
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Erdoğan EYT ile ilgili noktayı koydu

İSTANBUL (DHA) 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT ile ilgili, "Biz bunu yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor, bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış törenine katıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenen programda konuşan Erdoğan, "Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik.  İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak. SGK sistemimizin çökmesini istemelerinin tek sebebi kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır. Biz bunu yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor, bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor." dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanEytEmeklilikte Yaşa Takılanlar
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