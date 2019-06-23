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Erdoğan: Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum.

Seçim sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum

Erdoğan: Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum.

Seçim sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum

23 Haziran 2019 Pazar 21:32
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Erdoğan: Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum.

(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından mesaj paylaşarak, “Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi;

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum. Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz. Bu ay sonu gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi, Çin ziyareti ve ardından Güney Avrupa ve Balkanlar Zirvesi başta olmak üzere, Türkiye'nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz doğrultusunda titizlikle eğilmeye devam edeceğiz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanRecep Tayyip Erdoğan
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