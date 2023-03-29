Erdoğan-Destici görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı üyelerinden BBP Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'nde saat 14.00'te geldi.

Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Destici görüşmeden sonra açıklamalarda bulundu.

Destici: "Sayın Erdoğan ile öncelikli konumuz deprem bölgesiydi. Deprem bölgesinde yapılan çalışmaları konuştuk. BBP'nin sahada yaptığı çalışmaları kendisiyle paylaştık. Kendisi de izlenimlerini paylaştı. Bize gelen talepleri de kendileriyle paylaştık.Seçimlerle ilgili de tabi ki değerlendirmelerimizi yaptık. Saha çalışmalarımızı da kendisiyle paylaştık. Sahadan gelen sonuçlar gösteriyor ki Cumhur İttifakı seçimleri birinci turda kazanacaktır."

ÜLKÜCELERE SESLENDİ.

"Hiçbir Türk milliyetçisi HDP'nin desteğini alan Cumhurbaşkanı adayını destekleyemez."

"Kırgınlıklarınız olabilir ancak Türkiye'nin istikbali için hareket etmeliyiz. Kırgınlıklarınızı bir kenara bırakın."