Erdoğan'dan tarihi açılışta önemli mesajlar

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Gebze – Halkalı tren hattı eskiden 185 dakikada kat edilebilen bir mesafeyken şimdi 115 dakikaya inerek, İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak. Görüyorsunuz hizmet başka bir şey, laf başka bir şey. CHP’lilerin böyle bir derdi var mı? Böyle bir sıkıntısı var mı? Ama bizim derdimiz hizmet. İstanbul’un en işlek ve dolayısıyla trafik yoğunluğu en çok olan bu hat, saatte tek yönde 75 bin, gündeyse 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak. Bir başka ifadeyle normalde ancak 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu, bu hattımız tek başına gidecekleri yerlere ulaştıracak.

İstanbul’un 10 ilçesi bu hattı doğrudan kullanma imkanına sahip olacak. İstanbul trafiğinde çok önemli bir rahatlamaya yol açacak.

Eskiden tren hatları Anadolu Yakası'nda Haydarpaşa'ya kadar gidiyordu. Avrupa Yakası'nda Sirkeciye kadar gidiyordu. Biz Marmaray inşa ederek bu iki yakayı birleştirdik. İstanbul'u bir uçtan diğer uca böyle bir sistmele katetmek gerçekten zorlu bir işte. Hem alt yapıda hem üst yapıda çok ciddi çalışmalar yapıldı.

1,4 milyar euro yani yaklaşık 8,5 milyar lira harcanan Gebze-Halkalı tren hattının şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu hatla birlikte İstanbul'un 170 kilometre olan uzunluğunu 233 kilometreye çıkarmış oluyoruz.

Kartal'dan İstanbul'a ve Türkiye'ye sesleniyorum; diyorum ki; burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım Bey ve ileçelerde de tüm belediye başkanı arkadaşlarımla ele ele verip İstanbul'u çok daha farklı bir şekilde ayağa kaldıracağız. Biz tarafta iktidar bir tarafta yerel el ele vereerek bu kalkınma hamlesini yürüteceğiz.

1994 yılında, İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı oldum. O zamanki Kartal'ın durumu neydi? Çöp çukur çamur var mıydı? Sokak araları, yollar, asfalt diye bir şey var mıydı? O zamanlar Erol Bey ile beraber Kartal'ı ele aldık ve bugünkü Kartal haline getirdik.

Bay Kemal'in işi gücü yalan, iftira. Bana da bir iftara attı. Tabii ,dava açıldı. Bu davada ilk derece mahkemeyi kazandık. 2,5 milyon... Yargı bunu onayladığı anda gelen parayı Mehmetçik Vakfı'na vereceğim. Bundan sonra yolculuğumuz böyle gidecek. Bay Kemal, sen yalanları söyledikçe biz paraları alacağız. CHP'li milletvekilleri sandık kurmuşlar her ay poaralarından 5'er bin lira veriyorlarmış. Yalan söyleme de böyle bir duruma düşme. Siyasette dürüstlük önemli, dürüst ol.

Geçmişteki birtakım ihmalleri son 25 yılda kısmen telafi etmemiş olsaydık, İstanbul bir hiç olurdu... İstanbul'da susuzluk var mıydı, hava kirliliği var mıydı? Bütün buraları imarlarıyla yeşil alanlarıyla bambaşka bir konuma taşıdık. Geçtiğimiz yıl İstanbul'u neredeyse nüfusu kadar turist ziyaret ettiyse bu sebepledir.

İstanbul'un dünyanın en çok ziyaret edilen şehirler listesinden 8'incilikten ilk sıraya çıkarmakta kararlıyız.

Kaçak yapılan bu çarpık yapılaşmaya insanımızı devamlı deprem tehdidinin olduğu İstanbul'da sıkıntı içinde yaşamasını istemiyoruz. Biz sizden para istemiyoruz ama diyoruz ki; bu konuda bize yardımcı olun. Buna yönelik yatırımlar yapamayan yönetimler, İstanbul'u kaderine terk etmişlerdir. İstanbul için çok büyük hedeflerimiz, çok büyük hayallerimiz, çok büyük projelerimiz var. Biz İstanbul'a aşığız.

Kartal'ın son iki yıldır yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Kartal için de çok ciddi hazırlıklarımız var. Kartal ilçemize yapılacak

ilçe merkezi ile uğr mumcu arasına kuracağımız 16 kmlik havaray sitemidir.

Taşocağı bölgesini millet bahçesi ve tabiat tarihi müzesine dönüştürmektir. Ayrıca cevizli esentepeye de 26 dönümlük bir milletbahçesi kazandıracağız. İlk projemiz, Eski stadın olduğu yeri Kartal Şehir Meydanı olarak düzenleyeceğiz. Bir diğer projemiz, Kartal'a şanına layık bir stadyum otoparkı kazandıracağız.

Kumcular İskelesi'ne kuracağımız plaj ile halkımızı denizle ve kumla buluşturacağız. Yakacık Ayazma'da tüm Kartal'ı ve adaları görecek bir seyir terası yaparak halkımızın hizmete sunacağız. Semerkand Bulvarı'ndan Samandıra Caddesi'ne kadar olan bölüme geniş bir yol inşa ederek Kartal'ın kuzeyinin geniş bir yola sahip olmasını sağlayacağız.

Biz İstanbul'a ve diğer ilçelerimizle birlikte Kartal'a hizmet için projelerimizle, çalışmalarımızla, adaylarımızla, yüreğimizle hazırız. 31 Mart'ta şehrimizin ve sizlerin geleceği için desteğinizi bekliyoruz.