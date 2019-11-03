Erdoğan'dan, Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret

ŞANLIURFA (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'ya gelerek, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi’ni ziyaret ederek, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Barış Pınarı Haraketı'nın komuta merkezinin bulunduğu Şanlıurfa'ya ziyarette bulundu. Erdoğan, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MİT Başkanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile birlikte saat 12.30'da uçakla GAP Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanları, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile protokol üyeleri tarafından karşılandı. Havaalanından ayrılan Erdoğan, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki KKK Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.