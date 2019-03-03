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Erdoğan'dan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Erdoğan'dan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

03 Mart 2019 Pazar 17:51
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Erdoğan'dan önemli mesajlar

(DHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kahraman güvenlik güçlerimizin büyük uğraşlarıyla tek bir sivile zarar vermeden teröristleri etkisiz hale getirdik. Bugün başka yoldan tünel kazıyorlar. Hedefine ulaşamayanlar, bugün başka bir tüneli siyasi olarak CHP üzerinden açıyorlar. Bu tünel siyaseti aşikardır. Doğu ve Güneydoğu bölgesinde ise tünel siyaseti çok farklı boyutlara varmıştır.

Şu anki yönetim altında CHP'nin asli görevi malesef, bölücülere aracılık ve koltuk değnekliği yapmak görevine dönüşmüştür.

Bizim arkamızda PKK var diyor. Buradan sesleniyorum: Biz sırtımızı halkımıza ve hakka dayadık! 31 Mart'ta sadece ilçe belediye başkanları, muhtarları seçmeyeceksiniz, 31 Mart'ta bölücü örgütler adından siyasette tünel kazanlara sandıkta esaslı bir osmanlı tokadı vuracaksınız. Milletimizin birliğine, dirliğine, kardeşliğine saldıranları sizler püskürteceksiniz.

CHP, sadece bölücü örgüte aracılık etmiyor bizim milletle kaynaşmamıza da leke sürmek istiyor. Bunlar yayın organlarıyla, sosyal medya aracılığıyla milletimizle olan birliğimizi aşağılamaya çalışıyor. Ey gidi Bay Kemal, ey gidi Bay Kemal'in yandaşları, para için kömür için geliyorlar diyorsunuz. Burada sadece aşk için gelenler var.

Geçen gün CHP'nin yayın organı gibi hareket eden bir gazeteci çıkmış mitingimizi çarpıtmaya çalışıyor. Oysa biz insanı iliklerine kadar soğuktan donduran bir mitingdeydik. Milletimizle soğuğa ayaza aldırmadan kucaklaştık. Bugün Ordu muhteşemdi. Şimdi de Samsun'dayız. Yarın da Zonguldak Bartın. Durmak yok, yola devam. Ben sizi Allah için seviyorum.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanRecep Tayyip Erdoğan
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