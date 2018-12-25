Erdoğan'dan elektrik ve doğal gazda indirim müjdesi

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesinin Meclis Genel Kurulunda görüşüldüğünü ve yapılan oylamayla kabul edildiğini hatırlattı.

"Her açıdan ülkemizin ihtiyaçlarına cevap veren 2019 senesini en verimli en başarılı, yeni hizmetlerle, yatırımlarla, birbirinden önemli projelerle değerlendirmemize imkan sağlayan bir bütçe hazırladığımıza inanıyorum." diyen Erdoğan, bütçenin verdiği imkanları en iyi şekilde kullanarak, tıpkı son 16 yıldır olduğu gibi gelecek dönemde de Türkiye'yi şahlandırmaya, zaferlerden zafere taşımaya devam edeceklerini dile getirdi. Erdoğan, "Rabbim sağlık, sıhhat ve güç verdiği müddetçe, mensubu olmaktan gurur ve onur duyduğumuz aziz milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bütçe maratonunu başarıyla nihayete erdiren tüm dava arkadaşlarıma, Cumhur İttifakı ruhunu Genel Kurulda da yaşatan tüm milletvekillerine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"170 milyar dolar rakamını göreceğiz"

Türkiye'nin, devlet ve millet olarak gösterilen dayanışma sayesinde, onca badireye, operasyona rağmen dimdik ayakta olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Son dönemdeki dalgalanmaların yol açtığı sıkıntılar elbette var ama hiçbiri aşamayacağımız şeyler değildir. Nitekim hızlı bir toparlanma sürecindeyiz. Ağustos ayı sonuna kıyasla döviz kurumuz yüzde 18 değerlendi. Tahvil faizleri 360 baz puan geriledi. Risk primlerimiz de 200 puan iyileşme sağlandı. İş gücüne katılım oranımız yüzde 53,4 ile tarihimizin en yüksek oranına ulaştı. İşsizlik oranımızı, 2019'da yeniden tek haneli rakamlara düşürmeyi planladık ve bunu başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

"İhracat yüzümüzü güldürmeye devam ediyor." ifadelerini kullanan Recep Tayyip Erdoğan şöyle devam etti:

"Yıl sonu itibarıyla yeni bir rekor kırarak, buradan şimdi Bay Kemal'a bir müjde vermemiz lazım, 170 milyar dolar rakamını göreceğiz. Bu, Bay Kemal için müjde mi yoksa çok farklı bir şey mi olur bilemem. Daha önemlisi Bay Kemal, cari açık azalıyor. Gelişmeler bize, sene sonunda cari işlemler açığını 30 milyar doların altına çekmiş olacağımızı işaret ediyor. Enflasyonu da önümüzdeki yıl, hedeflerimize uygun seviyeye geriletmekte kararlıyız. Attığımız her adım büyümemizi, gelişmemizi, güçlenmemizi devam ettirmeyi hedefliyor. Mesela, önümüzdeki yıl satın alma paritesine göre, dünyanın 13'üncü büyük ekonomisi olmaktan bir sıra yükselişle 12'nciliğe yükseleceğiz. Satın alma paritesi, döviz kurundan etkilenmediği için ülkelerin ve toplumların gerçek ekonomik güçlerini gösterme bakımından oldukça anlamlı bir ölçüdür. Yeni ekonomik programımızın ilk bütçesini böyle önemli bir başarıyla taçlandıracak olmamızdan memnuniyet duyuyorum. Biz artık özellikle G20 toplantılarına girerken, bir taraftan dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi olarak giderken, bir diğer taraftan da satın alma paritesine baktığımızda 12'nci ekonomi olarak gitmemizin ne denli önemli olduğunu varın düşünün."

'Elektrik ve doğal gazda indirim yapılacak'

Yıl başından itibaren, elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapılacağını belirten Erdoğan, "Konutlarda ve küçük orta ölçekli işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında da yüzde 10'luk bir indirime gidiyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, "Turizmde 2019 yılını 'Göbeklitepe Yılı' olarak ilan ediyoruz." dedi.

'Asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 12 ay boyunca vereceğiz'

"Bölgesel istihdam teşvikini bir yıl daha uzatıyoruz." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Halen 51 ilimizde ve 2 ilçemizde işverenlere sağladığımız 6 puanlık SGK teşviki devam edecek. 2018 yılında 9 ay olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 12 ay boyunca vereceğiz. Bu destek, 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olacaktır."

CHP'li Özel'in Akar'a yönelik sözlerine ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede 40 yılı aşkın, silahlı kuvvetlerimizde görev yapmış, şu anda da Milli Savunma Bakanlığı yapan bir kabine mensubu arkadaşımıza kalkıp da bu şekilde saldırma hakkına bunlar sahip değil." ifadesini kullandı.

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması durumunda, görevinden istifa etmesine gerek olmadığını söyledi.