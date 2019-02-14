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Erdoğan'dan bağımlılıkla mücadele genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bağımlılıkla mücadele genelgesi

Erdoğan'dan bağımlılıkla mücadele genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bağımlılıkla mücadele genelgesi

14 Şubat 2019 Perşembe 09:56
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Erdoğan'dan bağımlılıkla mücadele genelgesi

ANKARA (DHA)

Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu'nun yeniden oluşturulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uyuşturucu, alkol, tütün gibi madde bağımlılıkları ile kumar, teknoloji bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklarla mücadeleyle ilgili genelge kaleme aldı. Erdoğan, Resmi Gazete'de yayımlanan genelgesinde, Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlığında yeniden kurulduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, genelgede şu ifadelere yer verdi:

"Uyuşturucu, alkol,  tütün gibi madde bağımlılıkları ile kumar, teknoloji bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklarla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürülmesi, bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Çevre ve Şehircilik, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklar ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekilinin katılımıyla yeniden oluşturulmuştur. Cumhurbaşkanı Yardımcısının katılmadığı hallerde Yüksek Kurul'a Sağlık Bakanı başkanlık edecektir.

Yüksek Kurul'un oluşturacağı strateji ve eylem planları çerçevesinde görev icra etmek üzere Yüksek Kurul tarafından Sağlık Bakanının teklifi üzerine Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısının başkanlığında kurul ve vali başkanlığında il koordinasyon kurulları oluşturulabilecektir. Ayrıca Yüksek Kurul tarafından ihtiyaç halinde çalışma grupları oluşturulabilecektir. Yüksek kurul, kurul ve çalışma gruplarının sekretarya hizmetleri ile alınan kararların takibi Sağlık Bakanlığı'nca yürütülecektir."

Sağlık Bakanlığı'nca 6 aylık periyotlarla ilerleme raporları hazırlanarak Yüksek Kurul'un değerlendirmesine sunulacağını aktaran Erdoğan, "Yapılan değerlendirmeler, yürütülen faaliyetler ve elde edilen sonuçlar Yüksek Kurul Başkanınca yıllık faaliyet raporu olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kurullar tarafından bağımlılık ile mücadele alanında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylık ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanacak, alınan kararların uygulanmasında üstlenilen görev ve sorumluluklar özenle yerine getirilecektir. 2017/23 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanBağımlılık
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