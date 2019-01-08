Erdoğan: "Çok büyük yanlış yapmıştır"

ANKARA - ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yanlış yaptığını kaydeden Erdoğan, "Terörist ise gereğini yaparız. John Bolton çok büyük yanlış yapmıştır. Bu noktada asla taviz vermemiz mümkün değil. Suriye'deki terör koridoru içerisinde yer alanlar gerekli olan dersi alacaklardır. Trump'ın Suriye konusuna bakış açısı, buradan çekilme konusundaki kararlığı bizim refarans noktamız olmaya devam ediyor. Teröristleri öldürmek için ne gerekiyorsa yaparız. Cudi'ye, Gabar'a, Tendürek'e de gireriz gereğini de yaparız. Suriye'de, Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı yalanı en alçak en çirkin iftiradır" dedi.

"KREDİ KARTI BORÇLARI TEK BİR ÇATI ALTINDA TOPLANACAK"



Kredi kartı borçlarının tek bir çatı altında toplanacağını vurgulayan Erdoğan, "Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlarımıza mevcut borçlarını daha kolay ödeyebilmeleri için imkan sağlıyoruz. Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlarımızın kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak. Vatandaşımız hangi bankaya kredi kartı borcu olursa olsun Ziraat Bankası'ndan alacağı bu krediyle borcunu kapatacak. Sonra ister 24 ay ister 60 ay vade ile aylık gelirine uygun şekilde bu borcunu ödeyecek" dedi.

"500 VE ÜZERİ SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİ İÇİN 3 PUAN DESTEĞİ 5 PUANA ÇIKARTIYORUZ"



Erdoğan, "Sigorta prim teşviki uygulaması kapsamında 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 3 puan desteği 5 puana çıkartıyoruz" dedi.

"TÜRK SİYASETİNİN EN ÖNEMLİ SORUNU ANA MUHALEFETTİR"

Ana muhalefetin Türk siyasetinin en önemli sorunu olduğunu kaydeden Erdoğan, "Aday tanıtım toplantılarımızda ittifakta destekleyeceğimiz MHP’li adaylara kendi adaylarımızla birlikte sahneye yer veriyoruz. Cumhur ittifakı 31 Mart akşamı inşallah zaferle bu yoldan çıkacaktır. Karşımızda malum sayın Bahçeli’nin zillet, benim ifademle de illet ittifakı var. Bunlara karşı inşallah zaferimizi ilan edeceğiz. Bugün Türk siyasetinin en önemli sorunu ana muhalefettir. Daha sorusu sorun, ana muhalefetin iktidara talip bi siyasi organizasyon gibi değil de marjinal bir parti gibi davranıyor olmasıdır." dedi.

Yerli ve milli duruş sahibi CHP'lileri tenzih ederek söylüyorum. Bugün bu yönetim cumhuriyetçilikle, demokrasiyle, tarihimizle, kültürümüzle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir parti haline gelmiştir. Bu tarihe baktığımızda içten içe gülüyor kimi zaman öfkeleniyoruz. Sıkıntısının asıl kaynağı bu partninin başındaki zattır. Ön tekerlek nereye giderse arkadakiler de onu izler. Bu zat ağzını her açtığında Batı'daki ülkelerden örnekler verir. 9 yılda 9 seçim kaybetmesine rağmen, oraya çivilenmiş gibi yerinden kıpırdamaz.

"KONU İFTİRAYA, YALAN GELİNCE ASLAN KESİLİR"

CHP lideri Kılıçrdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir seçimi kazanamadığı gibi, bu zat, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaya bile cesaret edemedi. Konu iftiraya, yalana gelince aslan kesilir. Kendisine karşı açtığımız ve kazandığımız davaların haddi hesabı yok. CHP’nin başındaki zatın öve öve bitiremediği Gezi olaylarında duvarlara ne yazıldığını hatırlıyorsunuz dimi. Zulüm 1453’te başladı sloganı yazılmıştı. Geçen hafta Edirne Belediye Başkanı’nın astığı afişler konuşuldu. Bu heykeldeki Kıbrıs türkü temsilcisinin yüzünün tahrip edilmiş olması da ayrı bir garabet örneğidir. Biz Yurtta sulhü öyle sloganla değil demokrasimizi güçlendirerek, sınırlarımızın güvenliğini sağlayarak tahkim edeceğimizi biliyoruz. Kalkınmanın temel unsuru olan enerji santralleri yapan hükümetleri ne yapacaksınız bu kadar enerjiyi toprağa mı vereceksiniz diye sıkıştırıyordu. Marmaray’a, Avrasya köprüsüne de bunlar bu şekilde muhalefet ettiler. Varlık sebebini medeniyetimize ait ne varsa hepsini yok etmek, yeni atılan adımları engellemeye çalışmak olarak belirlemiş bir partiyle karşı karşıyayız. Bu ülkenin meşrebi belli olan cumhurbaşkanını bira içmeye mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alakasıdır."

"FAŞİSTLİĞİN DİK ALASIDIR"

Oyuncu Deniz Çakır'ın olayıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Bu ülkenin başörtülü kadınlarına Suudi arabistana gidin demek faşistliğin en dik alasıdır. Bir konserden çıkan başı açık, örtülü kızlarımıza Suudi Arabistan’a gidin diyenlerin halini düşünün. Adı da netmiş, sanatçıymış. Dert başka.. Bu ülkede insanların yaşam biçimleriyle uğraşan CHP zihniyetidir. AK Parti bu ülkede yaşam çeşitlerini garanti altına aklan bir zihniyettir."