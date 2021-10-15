Erdoğan: "Bu tür iftira atanlara meydanı boş bırakmayız"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizler de yargıya özellikle müracaat ettik. Sorgulanmasını istedik. Kimse çıksın ortaya dedik. Böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, bunun ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz. Bu tür iftira atanlara meydanı boş bırakmayız." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Erdoğan Suriye'deki son durumla ilgili yöneltilen soruya, "Suriye'de sadece kuzeyi değil, genelinde bildiğiniz gibi PKK, YPG, PYD buralarda cirit atıyor. Bunlara destek veren ülkelerin başında da koalisyon güçleri, Amerika geliyor. Bunların verdiği her türlü destek, silah, mühimmat bunlarla birlikte burada terör estiriyorlar. Bunlara karşı bizler mücadelemizi veriyoruz. Rejim bunlardan gücünü alıyor. Rejime karşı da bu mücadele sürdürülüyor. Tabi bir yere kadar sabrımız devam etti ve son olarak biliyorsunuz iki polisimiz burada şehit oldu. Zaman zaman sivillerden buralarda şehit olanları görüyoruz. Tüm bunlara karşı da mücadelemiz bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir şekilde devam edecektir. Terör örgütlerine, ABD'nin oradaki malum güçlerine karşı, rejim güçlerine karşı gerekli olan her türlü mücadeleyi vereceğiz bu konuda kararlıyız" diye yanıtladı.





"TALİBAN DÜNYADA KABUL ARAYIŞLARI İÇERİSİNDE"



Erdoğan, "Taliban dünyada kabul arayışları içerisinde. Henüz ülkeler Taliban'ın şu anki durumunu kabul etmiş değiller. Ülkelerin kendilerini kabulü noktasında arayışları var. Arkadaşlarımızla yaptıkları görüşmelerde özellikle destekler noktasında gerek insani yardım noktasında gerekse Afganistan'daki yeni sürecin işlerliği konusunda talepleri oldu. Bu talepler konusunda da her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz. Yeter ki Afganistan'daki bu yönetim gerçekten uluslararası ilişkilerde hakikatten Afgan halkının haklarını korumada adil bir yaklaşım içerisinde olsun. Münasebetlerinde bizlerle, uluslararası ilişkilerde adil bir yaklaşım içinde olsunlar. Böyle bir adımın atılması halinde Afgan halkı ile bizim kadim kardeşliğimiz kadim dostluğumuz var. Bunu bir kenara koymamız mümkün değil. Afganistan'ın alt yapısında üst yapısında bizim çok emeklerimiz oldu. Bu emeklerimizi de son ana kadar sürdürdük. Kabil Havaalanı'nın işletmesini bizler yürütüyorduk. Bundan sonraki süreçte de anlaşma yapılabilirse Türkiye, Katar, Afganistan bu tür adımları atabiliriz" dedi.





"TEDBİRLERİMİZİ ALIYORUZ"



Avrupa'daki enerji krizi ve Azerbaycan'la yapılan gaz anlaşması ile ilgili ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz tedbirlerimizi ciddi manada aldık. Bundan sonraki süreçte de alıyoruz. Azerbaycan ile yapılan bu anlaşmaların hepsi tedbire yöneliktir. TANAP gibi bizim için bir rezervuar adeta söz konusu. Rusya ile anlaşmalarımız bu konuda çok hassas. Bu hassasiyetimizi aynı şekilde devam ettiriyoruz. Gerek Rusya ile olsun, İran, Azerbaycan ile olsun bu tür anlaşmalar bu tür krizleri yaşamayacağımızın işaretidir. Sadece İngiltere değil, birçok batı ülkelerinde bu tür sıkıntılar devam ediyor. Şu an böyle bir sıkıntımız söz konusu değil ve tedbirlerimizi aldık, alıyoruz. Bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Sıkıntı Türkiye için söz konusu değil." şeklinde konuştu.





"SİYASİ CİNAYETİN İŞLENMESİNE ASLA BİZLER İKTİDAR OLARAK FIRSAT VERMEYİZ"



Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayetler' açıklaması ile ilgili de Erdoğan, "Her şeyden önce bu zat, eğer bu konularda samimi ise, dürüstse bu işin mercii yargıdır. Yargıya müracaat edersin. Delillerini yargıya sunarsın ve bu siyasi cinayetlerle ilgili böyle şeyler varsa yargı da bunların üzerine gider. Fakat bu zat bugüne kadar sabah yalan akşam yalan hayatı böyle geçmiş. Şimdi yanına birilerini toplamış onlar da yalan terörü estiriyorlar. Biz iktidarı nasıl zaafa düşürürüz bunun peşindeler. Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor, tutmaz. Şu anda da bizler de yargıya özellikle müracaat ettik. Sorgulanmasını istedik. Kimse çıksın ortaya dedik. Böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, bunun ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz. Bu tür iftira atanlara meydanı boş bırakmayız" ifadelerini kullandı.