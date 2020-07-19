Erdoğan, Ayasofya'da incelemelerde bulundu

İSTANBUL (DHA)

Ayasofya Camii'ne sürpriz ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cami içinden çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Erdoğan, Ayasofya'da bulunduğu anlara ilişkin fotoğraflarını sosyal medya hesabı twitter'dan paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu. Ayasofya Camisi'nde yaklaşık bir saat kalan Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açılış için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Ayasofya Camisi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Vali Ali Yerlikaya, Diyanet işleri başkanlığı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Fahrettin Altun eşlik etti.

Erdoğan, incelemelerinin ardından Ayasofya Camisi'nden ayrılırken, vatandaşları selamladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKSİM CAMİİ'NDE İNCELEME YAPTI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'ndeki ziyaretinin ardından Taksim Camii'ne geçti. Buradaki inşaat çalışmalarında incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, yarım saatlik incelemelerinin ardından buradan ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geçti.