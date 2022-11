Erdoğan: Anayasa teklifimize nihai halini verip Meclis'e sunacağız

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa değişikliği tekliflerini MHP ve Meclis'te grubu bulunan diğer siyasi partilerle görüşmeye başladıklarını belirterek, "Bu görüşmelerden sonra inşallah bugün tamamlanacak görüşmelerin akabinde teklifimize nihai halini verip Meclis'e sunacağız" dedi.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın görevinden affıyla boşalan yere daha önce de aynı sorumluluğu yürüten Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin'i teklif ettiklerini belirterek, "Mahir Ünal arkadaşımıza, görev süresi boyunca Meclis'imize, partimize ve ülkemize yaptığı katkılar için şahsım, tüm arkadaşlarım, milletim adına teşekkür ediyorum. Kendisiyle farklı alanlarda, farklı platformlarda yakın bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz. Sizlerin de takdiriyle bu görevi üstlenecek Özlem Zengin kardeşimize muvaffakıyetler diliyorum. Genel merkezimizde boşalan Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığına da Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerimizden Balıkesir Milletvekilimiz Belgin Uygur'u görevlendirdik" diye konuştu.



'MEVLÜDE GENÇ'TEN ALDIĞIMIZ İLHAMLA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'



Ardından Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te Alman ırkçılar tarafından evleri kundaklanan 5 Türk vatandaşının yanarak hayatlarını kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, "Bu saldırıda kızlarını ve torunlarını şehit veren Mevlüde Genç ablamız Avrupa'daki Türk ve Müslüman düşmanlığıyla mücadelemizin adeta sembolü haline gelmişti. Kendisi geçtiğimiz günlerde vefat etti. Bugün de Amasya'da ebedi yolculuğuna uğurlanıyor. Mevlüde Genç Hanımefendiye Allah'tan rahmet dilerken, Avrupa'daki Türk ve Müslüman topluma karşı giderek artan düşmanlık dalgasıyla mücadelemizi ondan aldığımız ilhamla sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.



'20 YILLIK KESİNTİSİZ İKTİDARLA REKORA İMZA ATTIK'



Erdoğan, 3 Kasım 2002'nin iktidara geldikleri seçimlerin yıl dönümü olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:



"Aziz milletimizin takdir ve teveccühü ile 3 Kasım 2002 tarihinde başlayan hizmet yolculuğumuzda 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza atmış oluyoruz. Girdiğimiz 15 seçimin tamamında demokrasi ve kalkınma yolculuğumuzun her adımında bizlerden desteğini ve hayır duasını esirgemeyen necip milletimize tüm fertleriyle ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi, güçlenmesi, milletimizin hak ettiği hizmetlere kavuşması için partimiz çatısı altında farklı kademelerde görev yapmış tüm yol ve dava arkadaşlarımızdan Allah razı olsun diyorum. Kuruluşunun üzerinden 1,5 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen milletin güvenine mazhar olmuş bir kadro olarak tam 20 yıldır Türkiye'ye aşkla hizmet ediyoruz. 81 vilayetimizin her ilçesinde, her mahallesinde, her köyünde velhasıl vatan topraklarının her karışında eserlerimiz var. Milletimizin 85 milyon ferdinin tamamının hayatına dokunan, umudunu besleyen hizmetlerimiz var. Sadece sınırlarımız içerisinde değil, Balkanlardan Afrika'ya, Orta Asya'dan Latin Amerika'ya, dünyanın dört bir yanında da çalışmalar gerçekleştirdik. Geride bıraktığımız 20 yılda bizden önceki 80 senede yapılan hizmetlerin katbekat fazlasını ülkemize kazandırmayı başardık."



'YATIRIM KİM, SEN KİM?'



Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 'Türkiye Yüzyılı'nı planladıklarını söyleyerek, CHP'yi eleştirdi. Erdoğan, "Her biri ayrı bir mutfak kültürü olan illerimizi ziyaret etmek, vatandaşın sofrasına oturmak varken utanmadan, sıkılmadan 10 bin kilometre öteye sırayla hamburger turları düzenliyorlar. Bilmiyorum İngiltere'nin hamburgeri Amerika'dan daha mı iyi? Şimdi de oraya gidecek galiba. Ardından Almanya'ya gidecek. Almanya'da hamburgeri bırak, orada döner var, döner yersin. Şimdi de geçmişte renklere ayırarak son dönemde 'çete' diye itham ederek şevklerini kırdığı kendi yatırımcılarımızdan özür dilemeden güya Londra'ya temiz yatırımcı aramaya gidiyormuş. Daha düne kadar 4 farklı dilde uluslararası yatırımcıları açıkça tehdit eden sanki kendisi değilmiş gibi çıkmış bugün yatırımdan bahsediyor. Yatırım kim, sen kim?" ifadelerini kullandı.



'TEKLİFİMİZE NİHAİ HALİNİ VERİP MECLİS'E SUNACAĞIZ'



Parti görevlilerinin hazırlıklarını tamamladığı Anayasa değişikliği tekliflerini Cumhur İttifakı ortağı MHP ve Meclis'te grubu bulunan diğer siyasi partilerle görüşmeye başladıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Cumhur İttifakı olarak MHP ile yetkilisi arkadaşlarımızla, arkadaşlarımız şu anda görüşmelerini yapacaklar ve bu görüşmelerden sonra inşallah bugün tamamlanacak görüşmelerin akabinde teklifimize nihai halini verip Meclis'e sunacağız. Bu teklifin, başörtüsü meselesini bir daha açılmamak üzere milletimizin gündeminden çıkarmak, bunun yanında muhalefet için de bir turnusol kağıdı olacağına inanıyorum. Hadi görelim bakalım. Teklif görüşmeleri başlayınca kimin demokrasiden, kimin özgürlüklerden ve aileden, kimin de faşizmden ve sapkınlıktan yana olduğu görülecektir. Bizim beklentimiz; siyasi görüşü ve partisi ne olursa olsun milletimizin iradesini temsilen Meclis'te bulunan her milletvekilinin ben inanıyorum ki bu teklifi destekleyeceğidir."