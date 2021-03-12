Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1552
ALTIN
415.124
DOLAR
7.5786
STERLİN
10.5208
EURO
9.0389
Hakkari'de kamu konutları ihale usulü ile satışa çıkarıldı
Hakkari'de kamu konutları ihale...
Tanıtım Materyalleri Hazırlatılması Hizmeti Alınacak
Tanıtım Materyalleri Hazırlatılması Hizmeti...
Masaüstü bilgisayar, laptop, yazıcı ve modem satın alınacak
Masaüstü bilgisayar, laptop, yazıcı...
Kapadokya Üniversitesi 18 öğretim görevlisi alacak
Kapadokya Üniversitesi 18 öğretim...
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 4 adet araç satacak
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Erdoğan: Aldığımız kararın arkasından durmaya çalışacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor. Bütün şartları zorlayacağız, mümkün olduğu kadarıyla aldığımız kararın arkasından durmaya çalışacağız" dedi.

12 Mart 2021 Cuma 15:20
3 Okunma
Erdoğan: Aldığımız kararın arkasından durmaya çalışacağız

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı.

Erdoğan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koronavirüs önlemlerinin sorulması üzerine Erdoğan, "Mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor. Bütün şartları zorlayacağız, mümkün olduğu kadarıyla aldığımız kararın arkasından durmaya çalışacağız. Ama netice almakta zorlanıyorsak ister istemez vatandaşımızın sağlığını ön palana çıkararak süreci devam ettireceğiz" dedi.

Aşı görüşmelerinin Çin dışında Almanya ve Rusya ile devam ettiği belirten Erdoğan, "Çin'den ikinci bir paketin gelmesi söz konusu gelebilir. Mutabık kalırsak 50 milyon daha alabiliriz" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanMutasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu
Fatih Erbakan: Mısır ile ilişkilerin düzeltilmesi noktasında hükümeti destekliyoruz
Fatih Erbakan: Mısır ile ilişkilerin düzeltilmesi noktasında hükümeti destekliyoruz
"Milletvekili transferini demokrasi ayıbı olarak görüyoruz"
"Milletvekili transferini demokrasi ayıbı olarak görüyoruz"
Akşener'den Mardin esnafına ziyaret
Akşener'den Mardin esnafına ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'koronavirüs sürecinde neler yaptık?' paylaşımı 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'koronavirüs sürecinde neler yaptık?' paylaşımı 
Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'pul' tepkisi
Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'pul' tepkisi
Akşener: Kadınların yaşadığı sorunlar siyasetin tam merkezindedir
Akşener: Kadınların yaşadığı sorunlar siyasetin tam merkezindedir
Milletvekili Ödünç: Kadın Yoksa Yaşam Yoktur
Milletvekili Ödünç: Kadın Yoksa Yaşam Yoktur
Bakan Varank: Bu ülkede terör destekçilerini cici gösteremeyeceksiniz
Bakan Varank: Bu ülkede terör destekçilerini cici gösteremeyeceksiniz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma