ANKARA (DHA)

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın davetiyle Cidde'ye gitti. Erbaş, burada Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er Rabia ile görüştü.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı ile görüştü

Erbaş ve Rabia görüşmede, pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan hac ve umre konusunda fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede Türkiye Cidde Başkonsolosu Mete Zaimoğlu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da hazır bulundu.