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Erbakan’dan Gazze çağrısı: Fiili ve caydırıcı adımlar atılmalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gazze’de yaşanan sivil ölümlerine ilişkin, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi sadece İsrail’in şiddet politikalarını kınamakla sonuç almanın mümkün olmayacağı gayet aşikardır. Gerekli fiili ve caydırıcı adımlar atılmadığı müddetçe bu ve benzeri vahşi şiddet olaylarının artarak devam etmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle, başta Türkiye ve D-8 üyesi ülkeler olmak üzere, tüm Müslüman ülkelerin yetkililerini gerekli fiili önlemleri almaları hususunda göreve davet ediyoruz” dedi.

07 Ağustos 2022 Pazar 17:38
Erbakan’dan Gazze çağrısı: Fiili ve caydırıcı adımlar atılmalı

ANKARA, (DHA) -

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, İsrail’in Gazze’de yaptığı sivil katliamlara sert tepki göstererek Türkiye öncülüğünde tüm Müslüman ülkelere, fiili olarak harekete geçme çağrısında bulundu.

İKİYÜZLÜ BATI KATLİAMI SESSİZCE KENARDAN İZLİYOR

Batı ülkelerinin Gazze’de İsrail’in yaptığı katliamları görmezden gelerek bir kez daha ikiyüzlülüklerini ortaya koyduklarını dile getiren Erbakan, şunları kaydetti:

“Siyonist İsrail güçleri tecrit edilmiş olan Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarla korku ve kaos ortamı oluşturmaya hızla devam ederken, Batı ülkelerinin bu vahşeti sessizce kenardan izlemesi ve hiçbir tepki ortaya koymaması çifte standartlı politikalarını açıkça ortaya koymaktadır. BM ise 1948 yılından beri Filistin’de barışı korumada temel rol oynamaktan çok, adeta İsrail politikalarına teşne olan bir yaklaşım ortaya koymaya devam etmektedir. Böylece işgal altındaki Filistin topraklarında çözüm ortaya koyacağına, sorunun ve tarafgirliğin bir parçası haline gelmektedir.”

‘İSRAİL, İŞGALİ GENİŞLETİRKEN BİR YANDAN DA SOYKIRIM YAPIYOR’

İsrail’in Filistin’de işgalini genişlettiğini ve soykırım yaptığını dile getiren Erbakan, “Şu da bir gerçek ki, işgal altındaki Filistin topraklarındaki Siyonist yapılanma, bir yandan Filistinlilerin var olma ve yaşama haklarını açıkça ihlal edip yok etmeye çalışırken, diğer yandan etnik temizlik dehşetiyle çoluk çocuk demeden katletmeye, Gazze'ye yönelik saldırılarına fütursuzca devam etmektedir. Siyonist İsrail’in bu saldırgan tutumunun sadece Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi ile sınırlı olmadığı bir gerçektir. Bugün Suriye, Irak, Yemen, Sudan gibi birçok ülkede istikrarsızlığa neden olan politikaların perde gerisinde Siyonist İsrail’i görmek mümkündür” İfadelerini kullandı.

İNSANLIK DIŞI VAHŞİ SALDIRILAR MAZUR GÖRÜLEMEZ

‘İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı vahşi saldırıları hiçbir şekilde mazur görülemez’ diyen Erbakan, işgalcinin bu vahşetini görmezden gelen küresel güç odaklarının da suç ortağı olduğunu kaydederek, “Başta işgal altındaki Filistin toprakları olmak üzere, Ortadoğu’nun birçok bölgesini şekillendirmeye çalışan İsrail, bugün terör faaliyetlerini sürdürmek suretiyle istikrarı ortadan kaldırmakta ve bu yolla kendisine yeni alanlar açarak Gazze Şeridi’nde olduğu gibi müdahale etme ve işgal imkanını elde tutmaya çalışmaktadır. İsrail’in insan hakkı ihlallerini görmezden gelerek eylemlerini adeta meşrulaştırma yoluna gitmeyi tercih eden küresel güç odakları ve onların politikalarına payanda olan yöneticiler de bu şiddet politikasının birer parçası olmaktan kendilerini ayrı tutamazlar.” ifadelerini kullandı.

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