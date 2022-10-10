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Erbakan’dan 6’lı masa açıklaması

Erbakan’dan 6’lı masa açıklaması: Muhalefetteyken aralarında anlaşamayanlar iktidarda nasıl anlaşacak

10 Ekim 2022 Pazartesi 13:55
Erbakan’dan 6’lı masa açıklaması

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen Bilecik 2’nci Olağan İl Kongresi'nde 6’lı masaya yönelik “6’lı masa ittifakı milletin derdine çözüm olmaktan çok uzak. Bir cumhurbaşkanı adayında bile uzlaşamıyorlar. Muhalefetteyken aralarında anlaşamayanlar, masa altından birbirlerini tekmeleyenler iktidarda nasıl anlaşacaklar” dedi.


 

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen Bilecik 2’nci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Fatih Erbakan, burada yaptığı konuşmada, ilk 100 gün icraatları, 81 ile yüzlerce proje ve Milli Kaynak kitapları ile sadece eleştiren değil çözüm ortaya koyan bir muhalefet anlayışı sergilediklerini söyledi. Erbakan, “6’lı masa ittifakı milletin derdine çözüm olmaktan çok uzak. Bir Cumhurbaşkanı adayında bile uzlaşamıyorlar. 37 buluşmada bir arpa boyu yol alamayan ittifak üyeleri, iktidara gelecekler de. Muhalefetteyken aralarında anlaşamayanlar, masa altından birbirlerini tekmeleyenler iktidarda nasıl anlaşacaklar. Ülkeyi ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ dedikleri ve eskisinden ne farkının olduğunu bir türlü ortaya koyamadıkları, çift başlı düzene götürecekler de” diye konuştu.


 

‘AİLEYİ KORUMAK İÇİN YUVALARI YIKAN 6284 SAYILI KANUNU KALDIRILMALIDIR’


 

Toplumun temel yapı taşı olan ailenin küresel güçlerin hedefinde olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ailenin korunmasına yönelik atılacak adımları olumlu bulduklarını belirten Erbakan, şunları söyledi:


 

“İstanbul Sözleşmesi doğrultusunda çıkarılan ‘6284 sayılı kanun’ da aile yapısının bozulması, yuvaların yıkılması için kullanılan en etkili silahlardandır. Adalet Bakanlığı’nın resmi rakamlarına göre, 6284 sayılı kanun sebebiyle son 5 yılda ‘1 milyon 973 bin’ erkeğin evden uzaklaştırma cezası aldığı görülmektedir. Yani yaklaşık olarak 2 milyon aile ve dolayısıyla 10 milyon insan bu garabet kanun yüzünden mağdur olmuştur. Bu uygulamalarda en çok da kadın ve çocuklar zarar görmüştür ve aslında aile müessesesi zarar görmüştür. Zira kocasından ayrılan, yalnız bırakılan ve mağdur olan daha çok kadın olmuştur, milyonlarca çocuk da babasız kalmıştır. Bu kanun bırakın kadını korumayı daha çok kadın şiddetine yol açıyor. İstanbul Sözleşmesi’nin uzantısı, haksız, hukuksuz, ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı, acımasız, yuva yıkan bir garabet halindeki 6284 sayılı kanun da derhal iptal edilmelidir. Buradan Yeniden Refah Partisi olarak bir kez daha siyasi iktidara çağrıda bulunuyor, dış güçlerin bu sinsi oyunlarına alet olmayın, milyonlarca yuvanın yıkılmasının günahına ortak olmayın diyoruz.”


 

‘İLK PROJEMİZ YÜZDE 150 MAAŞ ZAMMI YAPMAK OLACAK’


 

Erbakan, iktidara gelmeleri halinde projelerinin hazır olduğunu ve atacakları adımlara ilişkin, “Yeniden Refah iktidarında, borç yok, zam yok, vergi artışı yok, israf yok, işsizlik yok, acı reçete yok. Denk bütçe var, havuz sistemi var. Paylaşımda adalet var, hakça bölüşüm var, milli kaynak paketleri var. Gelir gelmez ilk işimiz işçiye, memura, emekliye yüzde 150 maaş zammı yapmak olacak. En düşük emekli maaşı asgari ücretin altında olmayacak. Vatandaşın, çiftçinin banka borçlarının faizinin bir kereye mahsus silinmesi, temel gıda ürünlerinden hiçbir vergi alınmayacak, asgari ücretten hiçbir vergi alınmayacağı için hem işçinin hem işverenin yüzü güldürecek adımlar atacağız” ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
6lı MasaFatih Erbakan
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