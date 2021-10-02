HAKKARİ (DHA)

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hakkari'de gerçekleştirdiği halk toplantısında, "Bu bölgenin, bölge halkının kurtuluşuna sadece ve sadece Milli Görüş'ün vesile olacağına inanıyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Anadolu Buluşmaları' kapsamında Hakkari'de vatandaşlarla bir araya geldi. Yeni Mahalle'de açık alanda yapılan halk toplantısına katılan Erbakan, ''Özelikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne geldiğimizde gördüğümüz ekonomik sıkıntıları bugün Hakkari'de de görüyoruz. Yeterli yatırımın olmaması, tabiri caizse üvey evlat muamelesinin bir yerde yapılması, burada hayvancılığın, tarımın, turizmin teşvik edilmemesi ve gereken teşviklerin yapılmaması, çatışmalar, ayrımcılık, kutuplaştırma hem ekonomik hem sosyal hem de adalet anlamında en büyük sıkıntıları yaşayan bölgelerimizdeyiz. O nedenle bizler Milli Görüş olarak bu bölgelerde yaptığımız çalışmalara çok büyük önem veriyoruz. Çünkü bu bölgenin, bölge halkının kurtuluşuna sadece ve sadece Milli Görüş'ün vesile olacağına inanıyoruz. Aynen geçmişte 50 senelik tarihimizde olduğu gibi inşallah bu dönemde de ancak Milli Görüş ruhuyla bu bölge insanına ve bölgeye yaklaşabilinirse bu bölge refaha, huzura ve barışa kavuşur. Buna canı gönülden inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrası esnaf ziyaretinde bulunan Erbakan'a Genel Başkan Yardımcıları Avukat Bayram Sakartepe, Erkan İlyas Helvacı ile Hakkari İl Başkanı Ali Özer ve partililer eşlik etti.