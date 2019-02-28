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Enflasyonun hedeflediğimiz yönde gittiğine dair net sinyaller alıyoruz

Bakan Albayrak: ''Enflasyonun hedeflediğimiz yönde gittiğine dair net sinyaller alıyoruz''

Enflasyonun hedeflediğimiz yönde gittiğine dair net sinyaller alıyoruz

Bakan Albayrak: ''Enflasyonun hedeflediğimiz yönde gittiğine dair net sinyaller alıyoruz''

28 Şubat 2019 Perşembe 17:45
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Enflasyonun hedeflediğimiz yönde gittiğine dair net sinyaller alıyoruz

İSTANBUL,(DHA) 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak AB-Türkiye Ekonomik Diyalog toplantısının açılışına katıldı. Toplantı, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ortak başkanlığında gerçekleşti. 

Bakan Albayrak toplantının ardından Katainen ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Albayrak, "Hem Türkiye hem Avrupa tarafından en üst düzey kuruluşların başkanlarının temsil ettiği çerçevede birçok önemli konuyu ele aldık. Özellikle iş dünyasının gündeme getirdiği noktaları. Türkiye-Avrupa Birliği ticaret hacmi bugün itibarıyla 165 milyar Dolar'a yaklaştı. 2018 yılı itibarıyla ticaret hacminin 165 milyar Dolar'a yaklaştığı, gayet dengeli bir işbirliği. Son 15 yılda bunun yaklaşık 3-4 kat arttığı resim içerisinde artık korumacılık politikalarını, küresel anlamda içe kapanıp, çoğulculuğun yerini serbest ticaretin yerini çok farklı ve tek taraflı politikaların aldığı bir dünyada Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik işbirliğinin ne kadar büyük bir önem arz ettiğinin, eskisinden çok daha fazla hassa bir şeklide geliştirilmesi gerektiğinin altını çizmiş olduk. Bu çerçevede özellikle son dönemde gündeme gelen Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusu başta olmak üzere sıkça dile getirildi. Bunun yanında Vize serbestliği konusu özellikle ticaret hacminin gelişmesi noktasında gerek küçük ve orta ölçekli işletmeler gerek dijitalleşme gerek karşılıklı yatırımlar noktasında atılan adımların daha da geliştirilmesiyle ilgili birçok konuyu ele aldık" " dedi.

"ENFLASYONUN HEDEFLEDİĞİMİZ YÖNDE GİTTİĞİNE DAİR NET SİNYALLER ALIYORUZ"

Bakan Albayrak, "2019 yılı için hedef enflasyonu 15,9 açıklamıştık. Bu noktada baktığımızda sahadan aldığımız hem para politikaları hem mali politikaların uyumuna bağlı olarak aldığımız bilgiler ışığında hedeflediğimiz düzeyde gittiği yönünde çok net sinyaller alıyoruz. Bu tabi ekonomideki yavaşlamayla da ilişkili. Para ve maliye politikalarının güçlü, son 6 aylık sürçe verdiği refleksle de ilişkili. En önemlisi psikolojik algının kırılmasıyla da ilişkili. Ekonomide algı konusu çok önemli. Türkiye son 6 ayda reel olmayan, reelin ötesinde bir kırılganlıkla karşı karşıya kalmıştı. Yeni ekonomi programında biz buna çok güçlü bir şekilde cevap verdik. Türkiye artık potansiyel kırılganlıklarının tamamını elemine edecek güçlü bir mimari oluşturmak zorunda. Bu üç kırılganlığın ilki cari açık konusu. Diğeri bütçe disiplini konusu. Üçüncüsü de fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele konusu. Bugün geldiğimiz noktada 6 aylık geçen süreç içinde bu üç alanın tamamında yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin de güçlü refleks gösterme kapasitesiyle birlikte 2008'de bil yüzde 4 buçuk bütçe açığı ortaya koyan Türkiye bilançosu 2018 gibi çok zor bir yılda… Son 6 ayda yaşanan süreç 2008'de bile yaşanmadı. Çünkü kur, faiz ve enflasyona dayalı bir operasyonla karşı karşıya olduğu bir noktada Türkiye'nin yılbaşında koyduğu hedef yüzde 2'nin altında kapayarak çok başarılı bir performans ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EnflasyonBerat Albayrak
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