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En büyük bayram, Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun...

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28 Ekim 2020 Çarşamba 17:15
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En büyük bayram, Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun...

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ / İSTANBUL

Yenilik Partisi (YP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kemal Abdullahoğlu, “Milli bayramlarımızın en büyüğü ve en anlamlısı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı  Edirne'den Ardahan'a tüm ulusa kutlu olsun.” dedi.

Yenilik Partisi (YP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kemal Abdullahoğlu şöyle konuştu:

“29 Ekim 1923 tarihinde kurulan Cumhuriyet bir ümmeti  ulusa, bireyi de  kuldan  yurttaş konumuna yükselterek çağdaşlık ve aydınlanmanın ilk adımını atmıştır. 29 Ekim ayrıca bir mucizenin de yıldönümüdür. Çünkü Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda o dönemin süper güçlerine karşı , üstelik çok büyük imkansızlıklara rağmen, dünyada benzeri olmayan bir zafer kazanılmıştır.

Bu en büyük bayramı Yenilik Partisi olarak kutlarken Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu vatan için canını feda eden şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz.

Kurucu iradenin  bizlere emanet ettiği Cumhuriyet değerleri ve kazanımlarını sonsuza dek korumak ve yaşatmak her vatandaşın görev ve sorumluluğundadır .

Yenilik Partisi olarak bu duygularla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en kalbi şükran duygularımızla kutluyor, milletimize sağlık ve esenlikler diliyoruz.”  

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet BayramıYenilik PartisiKemal Abdullahoğlu
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