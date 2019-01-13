Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
91687
ALTIN
226.144
DOLAR
5.4752
STERLİN
7.0198
EURO
6.2841
İş makinesiyle kurtarıldılar
Son Dakika
İş makinesiyle kurtarıldılar
Serik'te istinat duvarı yıkıldı
Son Dakika
Serik'te istinat duvarı yıkıldı
Sarı yelekliler Londra'da...
Sarı yelekliler Londra'da...
Aydın'da 'Cumhur İttifakı' adaylarını Hamza Dağ açıkladı
Aydın'da 'Cumhur İttifakı' adaylarını Hamza...
YSK: Seçmenlerin gerçek yerleşim yerlerinde kayıtlı olması yasal zorunluluktur 
YSK: Seçmenlerin gerçek yerleşim yerlerinde...

Emeklilerin farkları Ocak’ta ödenecek

Bakan Selçuk: Emeklilerin farkları Ocak ayı içerisinde ödenecek

Emeklilerin farkları Ocak’ta ödenecek

Bakan Selçuk: Emeklilerin farkları Ocak ayı içerisinde ödenecek

13 Ocak 2019 Pazar 12:45
0 Okunma
Emeklilerin farkları Ocak’ta ödenecek

ANKARA (DHA) 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Emeklilerimizin farkları ocak ayı içerisinde  ödenecektir" dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında emekli fark ödemeleri ile ilgili açıklamada bulundu. Fark ödemelerinin Ocak ayı içerisinde ödeneceğini kaydeden Bakan Selçuk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların aylıkları Ocak ayının 1'i ila 5'i  arasında ödendiği için, 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerince 25 Ocak 2019 tarihinde ödenecektir. Öte yandan, SSK gelir aylık almakta olanların aylıkları ödeme günleri olan 17 ila 26 Ocak 2019 tarihleri arasında, Bağ-Kur  gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Ocak 2019 tarihleri arasında zamlı olarak ödenecektir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Emekli FarkEmekli ödeme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denktaş'ı saygı ve rahmetle anıyoruz
Denktaş'ı saygı ve rahmetle anıyoruz
Aydın'da 'Cumhur İttifakı' adaylarını Hamza Dağ açıkladı
Aydın'da 'Cumhur İttifakı' adaylarını Hamza Dağ açıkladı
İŞTE AK PARTİ'NİN KOCAELİ ADAYLARI
İŞTE AK PARTİ'NİN KOCAELİ ADAYLARI
Karamollaoğlu: Hizmette partizanlık yapmayacağız
Karamollaoğlu: Hizmette partizanlık yapmayacağız
CHP'li vekillerden 'Tank Palet' işçilerine destek
CHP'li vekillerden 'Tank Palet' işçilerine destek
Binali Yıldırım: Basın, millet adına ülkeyi yönetenleri denetler
Binali Yıldırım: Basın, millet adına ülkeyi yönetenleri denetler
Muharrem İnce: Kaşıkla verdiklerini, seçimden sonra kepçeyle alacaklar
Muharrem İnce: Kaşıkla verdiklerini, seçimden sonra kepçeyle alacaklar
Destici: Ağrı'da AK Parti'yi destekleyeceğiz
Destici: Ağrı'da AK Parti'yi destekleyeceğiz
Bakan Çavuşoğlu: YPG'ye harekat, ABD'nin çekilmesine bağlı değil
Bakan Çavuşoğlu: YPG'ye harekat, ABD'nin çekilmesine bağlı değil

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ