ANKARA - CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Emeklilerin bayram ikramiyesine iyileştirme yapmayacaklar. Emeklileri yok sayan bu anlayışa isyan ediyoruz" dedi.



CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. Özel, Man Adası belgelerinin MASAK ve Yargıtay raporuna göre gerçek olduğunun ispatlandığını ve kayda geçirildiğini söyleyerek, "Man Adası belgeleri için 'bu belgeler sahte, ispat edersen ben Cumhurbaşkanlığını bırakacağım' demişti Cumhurbaşkanı. Dün Yargıtay kararı açıklandı. Man Adası belgeleri, Ağrı Dağı kadar gerçek, MASAK raporuyla ispatlanmış, Yargıtay kararıyla kayda geçirilmiştir. Bu vakitten sonra mızrak çuvala sığmaz. Kullanılan ifadelerin 'ifade özgürlüğü' olduğu ve 'davanın tümden reddi kanaatine varılmıştır' deniyor" diye konuştu.



'GÖÇ İDARESİNDE BAŞKAN YOK'



Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun polis akademisi öğrencilerine eski İçişleri Bakanlığı da yapan Meral Akşener'i kötülediğini söyleyerek, "Soylu'nun yaptığını şimdiye kadar hiçbir bakan yapmadı. Bakanların siyasi partisi vardır elbette, eleştiride de bulunurlar; ama bunu yaparlarken polis akademisi öğrencilerini toplamazlar. Ana muhalefet partisine hakaret edemezsiniz. Övündüğü Göç İdaresinde başkan yok, başkan vekili var, başkan yardımcısı yok vekili var. İşte Soylu’nun devlet anlayışı. Atama yeterliliği olan bir kişi yok yönetimde" dedi.



'EMEKLİLERİ YOK SAYAMAZSINIZ'



Özel, emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin, "Emeklilerin bayram ikramiyesine iyileştirme yapmayacaklar. Bakanlar karşı çıkıyormuş. Maliye Bakanı karşı çıkıyormuş. Emeklinin bin 100 TL’lik bayram ikramiyesini enflasyon oranında dahi artırmayı çok görüyormuş, dengeyi bozarmış, enflasyonla mücadeleyi zora sokarmış. Emeklileri yok sayan bu anlayışa isyan ediyoruz. Emeklileri yok sayamazsınız, bu ülkenin sırtına yük sayamazsınız. Bu ülkenin sırtındaki yük 5’li çetedir" ifadelerini kullandı.



'BU NASIL BİR İLİŞKİ BİLMİYORUZ'



Özgür Özel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Meclis'te kullanılan kolonya ve dezenfektanların ait olduğu firmaya ilişkin bir açıklama talep ettiklerini söyleyerek şöyle dedi:



"Ali Osman Akat, 111 kilogram uyuşturucu yakalanmış, alınmış, hapse konmuş birisi. Dün AK Parti'de istisnasız bütün yöneticilerle, bakanlarla fotoğrafı çıktı. Şirketinin adı, burnumuzun dibinde. Tekirdağ menşeli firma. Meclis'te kolonya, dezenfektan gibi birçok ürününü, bütün çalışma birimlerinde bu ürünleri görüyoruz. Tekirdağlı bu kişi 111 kilogram uyuşturucu ile yakalanmış. Bu nasıl ilişki bilmiyoruz. Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi tarafından bu firmanın ürünleri göz sinirlerine zararlı madde içerdiği için belli ülkeler tarafından iade edilmiş. Bu firma ile ilişki nedir, nasıl başlamıştır? 'Hibe olarak alındı' sözleri üzerine bu firma ürünleri nasıl satmıştır? Avrupa'nın iade ettiği ürünler arasında mıdır bunlar? Açıklama bekliyoruz."