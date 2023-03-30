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Emekli öğretmen Mustafa Bozdoğan, Manisa’da iyi parti milletvekili aday adayı oldu

Uzun yıllar öğretmenlik yapıp emekli olan Mustafa Bozdoğan, Manisa’da iyi parti milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

30 Mart 2023 Perşembe 13:52
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Emekli öğretmen Mustafa Bozdoğan, Manisa’da iyi parti milletvekili aday adayı oldu

HABER: AZİZ KARATAŞ

Türkiye’deki eğitim sisteminden yakınan Bozdağan, seçilmeleri durumunda eğitim sorunlarına yönelik çalışmalar yapacağını belirtti.

Bozdağan, “Lise çağından itibaren öğrencilerimizin canlı şekilde staj yapabileceği okul içerisi enstitüler oluşturacağız. Daha etkin bireyler olabilmeleri için kişisel gelişim eğitimleri ve kendilerini tanımaları, özelliklerini keşfetmeleri için yönlendirmeler yapacağız” dedi.

Twitter’ı aktif olarak kullanan Bozdağan, aynı zamanda hayvan hakları savunucularından biri olduğunu da sürekli olarak gündeme taşıyor.

Bozdoğan “Ülkemizde bulunan Hayvan hakları yasalarının yetersizliğinden halkımız şikayetçi. Bir o kadar da ben bu durumdan şikayetçiyim. Ülkemizde bulunan hayvanların bir mal gibi nitelendirilmesi ve hayvan istismarcılarına verilen cezaların yetersiz olması beni oldukça rahatsız ediyor” şeklinde konuştu.

“Göçmenler sırtımızda bir kambur”

Göçmenlerin bir an önce ülkelerine gönderilmesini istediklerini belirten Bozdağan, “Ülkemizde bulunan yoğun göçmen probleminin çözülmesi gerektiği bilincindeyim. Manisa başta olmak üzere birçok Ege kentinde yerel halk göçmenlerden oldukça rahatsız. Halkımızın etnik yapısını bozmakla beraber ahlaksız davranışlarda bulunuyorlar” diye konuştu.

Ülkemizdeki uyuşturucu kullanımının çok küçük yaşlara kadar indiğini belirten Bozdoğan, “Ülkemiz gençlerinin saplandığı uyuşturucu bataklığından oldukça rahatsızım. Büyük rant uğruna bu duruma göz yumulması beni oldukça derinden etkiliyor. Uyuşturucu kullanımın orta okul çağlarına kadar düşmesi oldukça sıkıntılı bir durum. Ülke olarak küçük yaştan itibaren uyuşturucuya meyilli bir neslin yetiştiğini görüyoruz. Bir vatanperver olarak uyuşturucu kullanımın bitirilmesi için her türlü imzayı atacağım” ifadelerini kullandı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Bozdoğan
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