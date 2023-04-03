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"EMEK EN YÜCE DEĞERDİR"

Sevmedya TV’nin “Seçim Sandığı 2023” programına katılan CHP İzmir 1.Bölge Milletvekili A.Adayı Ali Yılmaz “Bu seçim emeğin seçimi olacak. Emek en yüce değerdir. Gençlerin umudu olacağız. Kadınların umudu olacağız. İşçinin, emeklinin, memurun, çiftçinin umudu olacağız” dedi.

03 Nisan 2023 Pazartesi 10:16
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"EMEK EN YÜCE DEĞERDİR"

HABER: DİNÇER KARACALAR

Yılmaz “Bu seçimle karanlık bir anlayıştan aydınlık bir anlayışa geçeceğimizi düşünüyorum.Gençlik yıllarımdan beri CHP okulundayım. Mutfaktan şimdi aktif politikaya geçiyorum. Gücümü İzmir’in bir turizm merkezi olması için harcayacağım. Bölgemizde tarımın ve üretimin artması konusunda çaba harcayacağım. Özellikle eğitim konusunda çaba harcayacağım. Halkımızı en iyi şekilde temsil edeceğime söz veriyorum. Yoksullar başta olmak üzere ezilen, horlanan halk katmanlarını sandığa götürürsek uzak ara kazanırız. Çalmadık kapı bırakmayacağız” şeklinde konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
SevMedya TVSeçim Sandığı 2023CHP
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