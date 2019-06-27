Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu mazbatasını almak üzere Çağlayan Adliyesi'nde bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu'na geldi. İmamoğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile eşi ve oğlu eşlik etti. İmamoğlu, mazbatasını aldı.