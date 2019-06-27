Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95573
ALTIN
261.135
DOLAR
5.7720
STERLİN
7.3249
EURO
6.5609
Ünlü yönetmen & yapımcı Biket İlhan
Ünlü yönetmen & yapımcı Biket...
Pınar Soykan Yıldız Gibi Parladı
Pınar Soykan Yıldız Gibi Parladı
Aydilge'den Yeşilay'a Koşulsuz Destek
Aydilge'den Yeşilay'a Koşulsuz Destek
Arı zehri hastalıkların tedavisinde kullanılıyor
Arı zehri hastalıkların tedavisinde kullanılıyor
Denizlispor'da hedef Gökhan Töre
Denizlispor'da hedef Gökhan Töre
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu mazbatasını almak üzere Çağlayan Adliyesi'nde bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu'na geldi. İmamoğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile eşi ve oğlu eşlik etti. İmamoğlu, mazbatasını aldı.

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu mazbatasını almak üzere Çağlayan Adliyesi'nde bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu'na geldi. İmamoğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile eşi ve oğlu eşlik etti. İmamoğlu, mazbatasını aldı.

27 Haziran 2019 Perşembe 17:45
17 Okunma
Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı


DHA

Son Güncelleme: 27.06.2019 10:57
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluİstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanlığıEkrem İmamoğlu Mazbatasını AldıImamoğluCHP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öztrak: Ülkemizin yakıcı sorunları acil çözüm beklemektedir
Öztrak: Ülkemizin yakıcı sorunları acil çözüm beklemektedir
Karamollaoğlu: Bir büyü vardı seçmenin üzerinde, o büyü bozuldu
Karamollaoğlu: Bir büyü vardı seçmenin üzerinde, o büyü bozuldu
İYİ Partili Paçacı: Parlamenter sisteme bir an önce geçilmelidir
İYİ Partili Paçacı: Parlamenter sisteme bir an önce geçilmelidir
Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger ile görüştü
Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger ile görüştü
CHP'li Torun: Erken seçim talebimiz yok
CHP'li Torun: Erken seçim talebimiz yok
İfade özgürlüğü noktasında ciddi rahatlama sağlayacağız
İfade özgürlüğü noktasında ciddi rahatlama sağlayacağız
Bahçeli: İstanbul ehline emanet edilmemiştir
Bahçeli: İstanbul ehline emanet edilmemiştir
"Deprem güvenliğini maksimum düzeye taşıyoruz"
"Deprem güvenliğini maksimum düzeye taşıyoruz"
İmamoğlu: (Mazbata) Yarın olur diye ümidimiz var
İmamoğlu: (Mazbata) Yarın olur diye ümidimiz var

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans