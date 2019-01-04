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Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da benden daha fazla çalışan bulamayacaksınız

CUMHURİYET Halk Partisi(CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Pendik'te partililerle bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da benden daha fazla çalışan bulamayacaksınız

CUMHURİYET Halk Partisi(CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Pendik'te partililerle bir araya geldi.

04 Ocak 2019 Cuma 09:23
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Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da benden daha fazla çalışan bulamayacaksınız

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, saat 20.00'de Pendik ilçe teşkilatınca, Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katıldı.

Burada konuşma yapan, Ekrem İmamoğlu, "Seçimler kazanılır kaybedilir asıl olan gönülleri kazanmaktır. Bu kavrama çok inanıyorum her zaman bu kavramın savunucusu oldum ve olacağım. Bize oy vermeyen insanların kalbini kazanmanın çok kıymetli olduğunu, dolayısıyla size oy vermeyen insanlarında da saygısını kazanmış bir biçimde seçim sürecini yönetmenin toplumsal uzlaşıya da katkı sunacağını iyi biliyorum." dedi.

"SEÇMENLE KONUŞMALI, SEÇMENİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKMALI"

İmamoğlu, "Herkesten çok çalışmayan, süreçlere liderlik yapamaz. İstanbul'da benden daha fazla çalışan bulamayacaksınız. Sabahın en erken saatinden gecenin en geç saatine kadar koşturan, akılda ve bilimden yana, herkesin fikrine değer veren bir süreç yöneteceğiz. Çok çalışmanın ana prensip olduğunu ve zamanın çoğunu sahada geçirmenin önemli olduğunu unutmayacağız. Seçmenle konuşmalı seçmenin gözünün içine bakmalı, kalbine hitap etmeli ve onu dinlemelisiniz. Siz karşınızdaki vatandaşı dinlemeden onun sizi dinlemesine asla imkan sağlayamazsınız." şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından bir partili Ekrem İmamoğlu'na Pendikspor atkısı hediye etti. İmamoğlu, hediye atkıyı takarak partililerle fotoğrafı çektirdi. İmamoğlu sahneye çıkarak horon tepti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluCHPBelediyeAday
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