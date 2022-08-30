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Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda 'Orta Vadeli Program' görüşüldü

30 Ağustos 2022 Salı 15:50
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda 'Orta Vadeli Program' görüşüldü

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleşen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, 2023- 2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'daki (OVP) makroekonomik çerçeveye ve bütçe büyüklüklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla saat 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, toplantıda küresel ekonomideki eğilimler ve yurt içindeki ekonomik-finansal gelişmeler bağlamında mevcut görünüm ile gelecek dönem beklentilerinin ele alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Kurul üyeleri tarafından 2023- 2025 dönemini kapsayan OVP'deki makroekonomik çerçeveye ve bütçe büyüklüklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuş, OVP'de yer alan politikaların detaylı şekilde üzerinde durulmuştur. OVP kapsamında; daha önceki yıllarda olduğu gibi mali disiplini esas alan yaklaşımdan taviz verilmemesi, Türkiye ekonomisini üretim-istihdam-yatırım-ihracat-cari fazla ekseninde hızlı şekilde büyütme hedefi doğrultusunda teknolojiye dayalı üretim adımlarını kararlılıkla atma yönündeki iradenin sürdürülmesi, yüksek düzeyde üretimin sonucunda ortaya çıkacak refahtan tüm vatandaşlarımızın daha adil bir biçimde pay alabilecekleri politika mekanizmalarına yer verilmesi, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında orta vadede yeşil dönüşüme yönelik atılacak politika adımlarının öncelendirilmesi hususları değerlendirilmiştir. Toplantıda ayrıca, OVP'de yer alan makro projeksiyonlara Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilmek üzere son hali verilmiştir. Kurul'da, OVP'nin kanunda öngörülen takvime uygun şekilde tamamlanarak uygulamaya alınmasına yönelik planlama yapılmıştır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Koordinasyon Kurulu
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