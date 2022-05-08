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'EĞLENCE SEKTÖRÜNDE DE FİRMALARIMIZI DESTEKLEYECEĞİZ'

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Önümüzdeki dönemde katma değerli her alanda olduğu gibi eğlence sektöründe de firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

08 Mayıs 2022 Pazar 13:03
'EĞLENCE SEKTÖRÜNDE DE FİRMALARIMIZI DESTEKLEYECEĞİZ'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Varank, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde su parkları üretimi yapan Polin Waterparks'ı ziyaret etti. Burada Bakan Varank'a Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay ile birlikte Polin Group Yönetim Kurulu Başkanı Barış Pakiş, Grup CEO'su Başar Pakiş ve firma yetkilileri eşlik etti. Şirketin çalışmalarına ilişkin bilgi alan Bakan Varank, burada geliştirilen ürünleri yerinde inceledi. Şirketin alanında dünyanın en iyisi olduğunu kaydeden Bakan Varank, firmanın, özellikle Turquality destekleriyle yurt dışında ciddi işler yaptığını söyledi.

Bakan Varank, eğlence dünyasında su parklarına büyük bir talebin olduğuna dikkati çekerek "Hem bu pazarın büyüklüğü hem de Türkiye'den bir firmanın böyle güçlü bir markayla pazarda yer tutmuş olması bizim açımızdan çok değerli. Polin Group su parkı alanında dünyanın bir numarası. Türkiye'nin verdiği desteklerle özellikle Turquality destekleriyle yurt dışında ciddi işler yapıyor. Burayı ziyaret etmiş ve standartları yüksek bir tesisi görmüş olmaktan memnun oldum. Önümüzdeki dönemde katma değerli her alanda olduğu gibi eğlence sektöründe de firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sanayi Ve Teknoloji BakanıMustafa Varank
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