Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.521,38
ALTIN
1.007,11
DOLAR
18,24
STERLİN
21,16
EURO
18,33
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim...
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 27 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi...
Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden Sözleşmeli Personel alacak
Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden Sözleşmeli...
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 8 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Eğiste Hadimi Viyadüğü ile seyahat süresi 20 dakika kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Eğiste Hadimi Viyadüğü, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerini birbirine kesintisiz bağlayacak." dedi.

11 Eylül 2022 Pazar 17:39
Eğiste Hadimi Viyadüğü ile seyahat süresi 20 dakika kısalacak

ANKARA (DHA)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Eğiste Hadimi Viyadüğü Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerini birbirine kesintisiz bağlayacak. Gidiş-geliş güzergahında 2'şer şeritten toplam 4 şerit olarak trafiğe hizmet verecek. Seyahat süresi 20 dakika kısalacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yatırımların toplumsal refahın yükseltilmesinde önemli kilometre taşlarından biri olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini kaydetti. Karaismailoğlu, Son 20 yılda doğu-batı, kuzey-güney demeden Türkiye’yi baştan başa yüksek standartlı yol ağıyla kuşattıklarına vurgu yaparak, Eğiste Hadimi Viyadüğü’nün de Türkiye’nin ulaşım alanında yapımı devam eden en önemli projelerinden biri olduğunu belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eğiste Hadimi ViyadüğüUlaştırma Ve Altyapı BakanıAdil Karaismailoğl
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü
Türkiye, Karadeniz gazıyla 2023’te buluşacak
Türkiye, Karadeniz gazıyla 2023’te buluşacak
Eski CHP milletvekili Toptaş, hayatını kaybetti
Eski CHP milletvekili Toptaş, hayatını kaybetti
Bakan Dönmez: Doğal gazda bu kışı sıkıntı yaşamadan geçireceğiz
Bakan Dönmez: Doğal gazda bu kışı sıkıntı yaşamadan geçireceğiz
Binali Yıldırım, Yalova’da temaslarda bulundu
Binali Yıldırım, Yalova’da temaslarda bulundu
Bahçeli: İşbirlikçi siyasetçilerin, tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik
Bahçeli: İşbirlikçi siyasetçilerin, tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik
AK Parti'li Çelik: Osmanlı Devleti'ni hedef alması şuursuzluk
AK Parti'li Çelik: Osmanlı Devleti'ni hedef alması şuursuzluk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temenni ediyorum ki DEAŞ'la mücadeledeki kararlılığımızı dünya anlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temenni ediyorum ki DEAŞ'la mücadeledeki kararlılığımızı dünya anlar
Kılıçdaroğlu: Hiç kimsenin yaşam tarzını sorgulamayız
Kılıçdaroğlu: Hiç kimsenin yaşam tarzını sorgulamayız

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول