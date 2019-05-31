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DYP, İmamoğlu’nu destekleme kararı aldı

DYP, 23 Haziran İstanbul seçimlerinde İmamoğlu’nu destekleme kararı aldı.

DYP, İmamoğlu’nu destekleme kararı aldı

DYP, 23 Haziran İstanbul seçimlerinde İmamoğlu’nu destekleme kararı aldı.

31 Mayıs 2019 Cuma 15:37
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DYP, İmamoğlu’nu destekleme kararı aldı

İSTANBUL / HABER MERKEZİ

Doğru Yol Partisi (DYP), 23 Haziran İstanbul seçimlerinde bir kez daha Ekrem İmamoğlu’nu destekleme kararı aldı.

DYP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kemal ABDULLAHOĞLU konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında şöyle dedi:

“31 Mart yerel seçimlerinde destek verdiğimiz ve İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İMAMOĞLU’na bu süreçte büyük haksızlık yapıldığını düşünüyoruz.

31 Mart seçim sürecinin eşit ve adil koşullarda olmayan, devlet gücünün AKP’nin lehine orantısız kullanıldığı bir ortamda geçtiğini, yüreği mühürlü olmayan her vicdan sahibi vatandaş zaten kabul etmektedir.

Böylesine antidemokratik bir seçim sürecine rağmen akla, mantığa ve yasalara uygun olmayan bir biçimde gerçekleştirilen seçim iptali demokrasi tarihimize olumsuz bir gelişme olarak geçmiştir.

Daima ülke çıkarları ve doğrunun yanında olmayı temel ilke olarak benimseyen Doğru Yol Partisi yönetimi 23 Haziran İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Sayın Ekrem İMAMOĞLU’na bir kez daha destek vermenin milli bir görev olduğunu düşünmektedir” dedi .

DYP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kemal ABDULLAHOĞLU basın açıklamasını şöyle tamamladı:

“Bu kapsamda başta İstanbul olmak üzere DYP yönetim ve teşkilatları 23 Haziran İstanbul Büyük Şehir Belediye başkanlığı seçimlerinde sayın Ekrem İMAMOĞLU na tam destek ve katkı verme kararı almıştır.

24 Haziran sabahı AKP yönetimi keşke seçimler hiç tekrarlanmasaydı diyecektir” 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
DYPDoğru Yol PartisiKemal AbdullahoğluEkrem İmamoğluIstanbul Seçimleri
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