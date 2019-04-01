ANKARA (DHA)

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Düşmanlık değil sevgi kazandı. Milleti germeyin, yormayın, bıktırmayın. Yarından itibaren düşmanlık diline son verin. Kırdığınız gönülleri tamir edin. Böyle yapmanız hem milletin hayrına hem de sizin yararınıza olacak" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin genel merkezinde, yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Akşener, oy kullanan herkese demokratik hakkını kullandığı için teşekkür etti. Sandığın, milli iradenin tecellisindeki en önemli adres olduğunu vurgulayan Akşener, "Bu adres, bugün itibarıyla bir kez daha mesajını vermiş ve iktidar partilerini uyarmıştır. İlk günden bu yana altını önemle çizdim. İktidar milletin dertlerini unuttu. 'Bu seçimde iktidar partilerini uyarın, kulağını çekin ki milletimizi hatırlasın, dertleriyle ilgilensin' dedim. 31 Mart seçiminin sonuçları, siyasette rekabetin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterecektir. Bu seçim bir ittifaklar seçimiydi ve millet ittifakı milletin duygularına tercüman olarak başarılı bir sonuç aldı. Siyasette rekabet aziz milletimizin işine yarar. İktidar kendine çeki düzen vermek zorunda kalır. Vatandaşın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalır. Aziz milletimiz bu seçimde verdiği mesajla bu sürecin önünü açmıştır. Bugünden itibaren iktidar partileri unuttukları milletimizi hatırlamak, sesine kulak vermek zorundadır. Millet, kötü gidişe 'dur' demek için iktidar partilerinin kulağını çekmiş, millet ittifakına güç katmıştır. Seçimin galibi millet ittifakıdır. Millet ittifakına kattığı güç ortadadır" diye konuştu.

'BU BİR SONUÇ DEĞİL BAŞLANGIÇTIR'

Yalnız iktidarın değil muhalefet partilerinin de attıkları her adımı dikkatli hesaplamak durumunda olduğunu belirten Akşener, "Düşmanlık değil sevgi kazandı. Bu seçimin en kıymetli sonucu budur. Tenceresi kaynamayan kadınlar, iş bulamayan gençler kazandı. Ürünü para etmeyen çiftçiler kazandı. Bu seçimin sonucuna 'yendik' demeyeceğiz. Bu bir başarıdır. Yalnızca milletimizin sorunlarına çözüm yolunda alınmış bir başarıdır. Milletimizin omuzlarımıza yüklediği bu görevin farkındayız ve hiç tereddüt olmasın ki dünden daha büyük bir azim ve kararlılıkla milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Buradan millet ittifakı seçmenlerine sesleniyorum. Abartılı sevinç gösterilerinden kaçının. Eşinizi, dostunuzu, arkadaşınızı, komşunuzu incitmeyin. Sonuç, milletin çocuklarının birbirlerine karşı kazandığı bir zafer değildir. Bunu asla unutmayalım. Bu bir sonuç değil bir başlangıçtır. Aksine iyi kentler ve mutlu insanlar için tüm gücümüzle çalışacağız" dedi.

'KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidara seslenen Akşener, "Milleti germeyin, yormayın, bıktırmayın. Yarından itibaren düşmanlık diline bir son verin. Kırdığınız gönülleri tamir edin. Böyle yapmanız hem milletin hayrına hem de sizin yararınıza olacaktır. Daha görev süreniz var. Bu süreyi seçimden çıkan dersle iyi değerlendirin. Atacağınız her doğru adımda destekleyeceğimizi, atacağınız yanlış adımda karşınızda dimdik duracağımızı bilin. Bilin ki milletimize kibir ve üstten bakmaya devam ederseniz Türk milleti alternatifsiz değildir, sahipsiz değildir. Bu süreçte fedakarca ve omuz omuza çalışan millet ittifakının değerli mensupları başta olmak üzere bütün vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Millet ittifakının hayata geçmesinde büyük özen ve anlayış gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da bir kez daha teşekkür ediyorum. Demokratik tercihini yapan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'BALIKESİR VE UŞAK'TA ALGI OPERASYONU YAPILMAK İSTENİYOR'

Meral Akşener, Uşak'ta İYİ Parti, Balıkesir'de ise 'millet ittifakı'nca desteklenen yine İYİ Parti adaylarının olduğunu, yaşanan karışıklık nedeniyle bazı milletvekillerini bu illere gönderdiklerini dile getirerek, "Balıkesir'de ve Uşak'ta adaylarımız öndedir. Bir algı operasyonu yapılmak istenmektedir. İlgili olan herkesi uyarmak isterim. Milletin tercihlerine saygı duymak demokrasinin emridir" dedi.