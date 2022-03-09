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Dünyanın gözü ‘G-20 Salonu’nda!

09 Mart 2022 Çarşamba 15:38
Dünyanın gözü ‘G-20 Salonu’nda!

ANTALYA -  Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile iki ülke dışişleri bakanlarının yarın Antalya'daki görüşmesi öncesi olağanüstü önlemler alındı. Rus ve Ukrayna heyetleri, barış zirvesi için geldikleri Antalya'da ayrı otellerde kalacak. Toplantı, 2015 yılında G-20 Zirvesi'nde Obama ve Putin gibi dünya liderlerinin de ağırlandığı salonda yapılacak. Zirveyi görüntülemek için yerli ve yabancı 334 gazeteci akredite oldu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba, iki ülke arasındaki savaşın sona erdirilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Antalya Diploması Forumu (ADF) kapsamında yarın Antalya'da bir araya gelecek. Savaşın başladığı günden beri ilk defa temas kuracak olan iki bakan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da katılacağı üçlü toplantı yapacak.

Dünyanın gözü, bu toplantıya çevrilmişken, programın hazırlıkları da tamamlandı. Toplantının yapılacağı Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki 5 yıldızlı Regnum Carya Otel ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı, emniyet koridoru oluşturuldu. Dron gibi hava araçlarına karşı jammer (sinyal kesici) yerleştirildi.

Çavuşoğlu, Lavrov ve Kuleba'nın üçlü toplantısı, 2015 yılında G-20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Lideri Vladimir Putin gibi dünya liderlerinin de ağırlandığı salonda gerçekleşecek. 15- 16 Kasım 2015 tarihlerinde yapılan G-20 Zirvesi'nde, 26 ülke ve 7 uluslararası örgüt temsilcileri yer almış, 13 bin delege katılmış, 40 bin kişi görev almıştı. Her türlü teknolojik donanımına sahip G-20 Salonu, 7 bin 500 metrekarelik oturum alanı, dışarıya direkt açılabilen pencere ve kapılarıyla diğer kongre merkezlerinden ayrılıyor. Kolonsuz, 2 bin 100 metrekarelik kapalı salon, Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alıyor.

KURŞUN GEÇİRMEZ CAMLAR

Rus ve Ukrayna heyetleri, toplantı dışında karşılaşmayacak, ayrı otellerde konaklayacak. Zirvenin yapılacağı otelde konaklayacak Rus heyetin kalacağı villanın camları kurşun geçirmez. 12,5 milyon TL'ye mal olan ve otel içinde ayrı bir bölümde, demir parmaklıkla çevrilen villanın özel güvenliği de var. 3 katlı asansörlü villa, yaklaşık 4 bin metrekare üzerine oturtulmuş. Ukrayna heyeti ise hemen bu otelin yakınındaki başka bir 5 yıldızlı otelde konaklayacak.

AKREDİTASYON YOĞUNLUĞU

Zirve için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın elektronik ortamda dün açtığı akreditasyona rekor düzeyde başvuru oldu. Rusya-Türkiye- Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısı için 150'si yabancı 334 gazeteci akredite edildi. Toplantıyı 34 ülkeden basın mensupları ve medya kuruluşları takip edecek. Bu ülkeler arasında Ukrayna ve Rusya Federasyonu’nun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, İsrail, Japonya, Kanada, Hollanda ve Çin Halk Cumhuriyeti de bulunuyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
G20 SalonuDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu IRusya Ve Ukrayna
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