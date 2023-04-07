Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.924,64
ALTIN
1.243,06
DOLAR
19,25
STERLİN
24,01
EURO
21,08
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
İş fırsatları için hemen tıkla!

DSP Genel Başkanı Aksakal, cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini ve AK Parti listelerinden seçime gireceklerini bildirdi.

07 Nisan 2023 Cuma 18:10
7 Okunma
DSP Genel Başkanı Aksakal, cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı
Ankara

Aksakal, AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaretinin ardından basın açıklaması yaptı.

Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in seçimde işbirliği davetini, partinin başkanlık kurulunda genişlemesine değerlendirdiklerini belirtti.

Uzunca zamandır, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada küresel emperyalizmin yeni bir yapılanma hevesi içerisinde olduğunu, 2002'de DSP iktidardan gönderilirken dönemin ABD Dışişleri Bakanı'nın bu bölgede 22 devletin sınırlarını değiştirme niyetlerini açıkça ortaya koyduğunu anlatan Aksakal, DSP'nin buna karşı çıktığı, Irak'ın işgaline karşı çıktığı için iktidardan uzaklaştırıldığını söyledi.

Aksakal, "Türkiye bugün geldiğimiz noktada aynı tehditlerle aynı kritik noktalara taşınmıştır. DSP de tabii ki bu durumda önemli bir görev üstlenecektir. Çünkü DSP'nin varoluşu ve kuruluş gerekçesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatanı ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, bayrağını ve anayasasının ilk dört maddesinde yer alan hususların sonsuza kadar korunması üzerine kurgulanmıştır." dedi.

DSP'nin tutarlı olan bir parti olduğunu, üç kez devleti yönettiğini ve devlet tecrübesi olduğunu dile getiren Aksakal, şunları kaydetti:

"Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ortaya çıkan manzaralara, devleti yok etmeye çalışan küresel sistemin aktörlerine karşı kararlı ve inançlı bir duruş sergileyerek gerek terörle mücadelede gerek Kıbrıs'ın iki devletli statüsünün bütün dünya tarafından tanınması yönündeki çalışmalarında gerek Rusya-Ukrayna savaşındaki Türkiye'nin kararlı ve dirayetli duruşunu sergilemesinde, Mavi Vatan'daki haklarımızın korunmasında büyük emek sarf etmiş ve bir devlet tecrübesi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimde desteklenmesi yönünde görüşümüzü oluşturduk."

"YSK tarafından yayımlanacak listede sizden, bir ya da birden fazla ismi AK Parti listelerinde görecek miyiz?" sorusu üzerine Aksakal, "DSP hiçbir zaman magazinin konusu olmamıştır. Bizler sayılar üzerinden siyaset yapan parti olmadık hiçbir zaman. 'DSP parlamentoda temsil edilecektir' dedikten sonra sayının o manada artık bir önemi kalmamıştır. Bizim için Türkiye önemlidir, gerisi teferruattan ibarettir." cevabını verdi.

DSP Genel Başkanı Aksakal, "Siz logonuzla yer alacak mısınız, seçimlere katılacak mısınız?" sorusunu ise "Hayır biz seçimlere katılmıyoruz. AK Parti listelerinden parlamentoda yerimizi alacağız." şeklinde yanıtladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
DspAkpartiSeçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti'den DSP'ye "seçim işbirliği" daveti
AK Parti'den DSP'ye "seçim işbirliği" daveti
Bakan Akar: İsrail yönetimi saldırıları derhal durdurmalı
Bakan Akar: İsrail yönetimi saldırıları derhal durdurmalı
AK Parti, seçim için yurt dışı çalışmalarını sürdürüyor
AK Parti, seçim için yurt dışı çalışmalarını sürdürüyor
AK Parti Grup Başkanvekili Tunç: Ülkemiz, milletimiz için gece gündüz çalışan bir parlamento gördük
AK Parti Grup Başkanvekili Tunç: Ülkemiz, milletimiz için gece gündüz çalışan bir parlamento gördük
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye konusunda diyaloğun devam etmesi gerekiyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye konusunda diyaloğun devam etmesi gerekiyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İsrail yönetiminin Harem-i Şerif'teki tarihi statükoya saygı göstermesini bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İsrail yönetiminin Harem-i Şerif'teki tarihi statükoya saygı göstermesini bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan sonraki süreçte birinci önceliğimiz deprem bölgesinin bir an önce ayağa kaldırılması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan sonraki süreçte birinci önceliğimiz deprem bölgesinin bir an önce ayağa kaldırılması
Meclis, Cumhuriyet tarihinin en uzun yasama dönemini geride bırakıyor
Meclis, Cumhuriyet tarihinin en uzun yasama dönemini geride bırakıyor
MHP'nin 28. Dönem milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu
MHP'nin 28. Dönem milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi