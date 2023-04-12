Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.167,81
ALTIN
1.247,33
DOLAR
19,32
STERLİN
23,99
EURO
21,11
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

DSP Genel Başkan Yardımcısı Özbilge son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'dan ailesiyle gittiği İstanbul'da 60 yaşında hayatını kaybeden DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge'nin cenazesi toprağa verildi.

12 Nisan 2023 Çarşamba 15:27
0 Okunma
DSP Genel Başkan Yardımcısı Özbilge son yolculuğuna uğurlandı
Bursa

Özbilge için Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, Şehabettin Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Ahmet Murat Özbilge'nin eşi Elvan Özbilge ve yakınları, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Özbilge'nin naaşı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Bursa milletvekilleri Erkan Aydın ve Yüksel Özkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığı'nda defnedildi.

DSP Genel Başkanı Aksakal, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, Özbilge'ye Allah'tan rahmet dileyerek, "Çok ani ve beklenmedik bir hadiseyle karşılaştık. Hepimiz yıkıldık açıkçası. 'Allah sıralı ölüm versin' denilir. Murat kardeşimize yakışmadı hiç. Öyle bir zamanlamada oldu, ne söyleyebileceğimi bilemiyorum. Allah mekanını cennet eylesin." diye konuştu.

Ailesiyle alışveriş için İstanbul Güngören'de bulunan Ahmet Murat Özbilge, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Kasım Sokak'taki otoparkta bıraktığı aracının yanına gitmişti. Kendisinden bir süre haber alamayınca otoparka gelen yakınları, Özbilge'yi aracında hareketsiz halde bulmuştu. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Özbilge'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Özbilge'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.

Ahmet Murat Özbilge, 31 Mart 2019'da yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde, partisinden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu.

AA

Son Güncelleme: 12.04.2023 15:28
Anahtar Kelimeler:
DspGenelbaşkanSonyolculuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu, Ermenistan sınırındaki çatışma sonrasında Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Çavuşoğlu, Ermenistan sınırındaki çatışma sonrasında Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "TCG Anadolu" ile ilgili açıklama
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "TCG Anadolu" ile ilgili açıklama
MHP'nin seçim beyannamesi tamamlandı
MHP'nin seçim beyannamesi tamamlandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den seçime CHP listesinden giren partilere eleştiri
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den seçime CHP listesinden giren partilere eleştiri
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Avrupa'daki Türklere "14 Mayıs" çağrısı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Avrupa'daki Türklere "14 Mayıs" çağrısı
Gazeteci Yazar Özge Demir, CHP Bursa milletvekili aday adayı
Gazeteci Yazar Özge Demir, CHP Bursa milletvekili aday adayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni Türkiye Yüzyılı hedeflerine göre restore edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni Türkiye Yüzyılı hedeflerine göre restore edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı sivil anayasa sözümüzü tutmak için çalışmayı sürdüreceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı sivil anayasa sözümüzü tutmak için çalışmayı sürdüreceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliğimiz depremlerin yıktığı şehirlerimizi ayağa kaldırmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliğimiz depremlerin yıktığı şehirlerimizi ayağa kaldırmak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi