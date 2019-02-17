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Domatesi bir liradan ucuza yiyeceğiz

BTP Adayı Selim Kotil: Domatesi bir liradan ucuza yiyeceğiz

Domatesi bir liradan ucuza yiyeceğiz

BTP Adayı Selim Kotil: Domatesi bir liradan ucuza yiyeceğiz

17 Şubat 2019 Pazar 10:39
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Domatesi bir liradan ucuza yiyeceğiz

İSTANBUL, (DHA) 

BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Selim Kotil, güneş paneli projesiyle ilgili konuştu. Kotil, “Bu paneller yardımıyla elde edeceğimiz elektrikle seracılığın ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayacağız. Böylelikle İstanbullunun ihtiyaç duymuş olduğu ucuz domatesi, ucuz patlıcanı, ucuz salatalığı halkımıza sağlamış olacağız” dedi.

Büyükçekmece Gölü'nün kenarında güneş tarlaları projesini anlatan BTP İBB Başkan adayı Kotil, gölün kenarındaki su koruma havzasını güneş panelleriyle dolduracaklarını söyledi. Kotil, projeyle ilgili şu ayrıntılara yer verdi:

"Gölün kenarındaki bütün alanlar, su koruma havzası içerisinde olduğu için tamamıyla boş duruyor. Burada inanılmaz büyük bir geniş alan var. Suyun kenarındaki bu boş alanlara güneş panelleri yerleştireceğiz. Göllerimiz, İstanbul su havzaları çiçek açacak; güneş tarlalarına dönüşecek. Gölün etrafını hem koruma alanı içine alarak herhangi bir yerleşmenin olmasına engel olacağız hem de buradan elektrik elde edeceğiz. Bu sayede suyumuzu da koruyacağız. Elde edeceğimiz elektrikle de seracılığın ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayacağız. Böylelikle İstanbullunun ihtiyaç duymuş olduğu ucuz domatesi, ucuz patlıcanı, ucuz salatalığı halkımıza sağlamış olacağız. Güneş tarlalarını; Büyükçekmece Gölü'nde, Küçükçekmece'de, Terkos'ta, Elmalı'da, Ömerli'de yapacağız. Velhasıl İstanbul'un tüm su kaynaklarını hem koruma altına almış olacağız hem de elektrik üretmiş olacağız."

“İSTANBUL'DA HAYATI UCUZLATACAĞIZ”

Projenin uygulanmasıyla birlikte İstanbul'da tarım ürünlerin ucuzlaşacağını söyleyen Kotil, "Sebze ve meyve kuyrukları gibi ilkel kuyruklar kalmayacak. Vatandaşa eziyet çektirmeyeceğiz. İstanbul'da hayatı ucuzlatacağız. İnsanca yaşanacak bir ortam sağlayacağız. Hastalığı teşhis etmemiz lazım. Bugün pahalı olan ürünlerin tamamının pahalılığının sebebi maliyettir. Yani bugün Antalya'dan buraya kadar ürün gelirken nakliyeden dolayı, devletin aldığı vergiden dolayı, üretim maliyetlerinden dolayı üzerine büyük bir pahalılık biniyor. Bütün bunlar sonucunda vatandaş ürünü pahalı yiyor. Bunu ucuzlatmanın yolu marketlerle yahut halciyle rekabet etmek, onları düşman ilan etmek değildir” ifadelerini kullandı.

“PROJENİN KAYNAĞI, MİLLİ EKONOMİ MODELİ”

Bu projenin, Prof. Dr. Haydar Baş'ın kaleme aldığı Milli Ekonomi Modeli'nin tarım ve hayvancılıkla ilgili uygulamalarından bir tanesi olduğunu söyleyen Kotil, başka bir projesini ise "Ürün alım garantisi getiriyorsunuz, üretim maliyetlerinde üreticiye destek oluyorsunuz, pazarı oluşturuyorsunuz. Biz de burada bunu yapıyoruz. Enerji ve nakliye en büyük maliyet, bunları kaldırmış oluyoruz. Zaten burada ürettiğiniz ürünün İstanbul'da pazar diye bir problemi kalmamış oluyor" sözleriyle açıkladı.

Selim Kotil, bu uygulamayla birlikte büyük bir istihdam oluşturacaklarını ve organik, ucuz sebzeyle İstanbullunun buluşmasına vesile olacaklarını da sözlerine ekleyerek konuşmasını tamamladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Selim KotilBtp
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