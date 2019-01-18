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Dizi ve sinema sektörünün desteklenmesi kanunu kabul edildi

DİZİ filmlerin desteklemesi ile sinema sektörünün rekabet gücünün arttırılmasını amaçlayan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Dizi ve sinema sektörünün desteklenmesi kanunu kabul edildi

DİZİ filmlerin desteklemesi ile sinema sektörünün rekabet gücünün arttırılmasını amaçlayan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

18 Ocak 2019 Cuma 09:55
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Dizi ve sinema sektörünün desteklenmesi kanunu kabul edildi

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, TBMM Genel Kurulunun bugünkü oturumunda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, proje geliştirme, ilk uzun metrajlı kurmaca film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım, senaryo ve diyalog yazım, animasyon film yapım, kısa film yapım, belgesel film yapım, çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım ile yerli film gösterim destek türlerinde yapılan başvuruları değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere, sayısı dördü geçmemek üzere "destekleme kurulları" oluşturulacak.

Dizi film ile yabancı film yapım destek türlerinde yapılan başvuruları değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere de Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonu oluşturulacak. Sekiz üyeden oluşacak komisyon, ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmlerinin, ticari dolaşıma veya gösterime sunulmasından önce değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasını yapılacak. Uygun bulunmayan filmler, ticari dolaşıma ve gösterime sunulamayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kamu kurum, kuruluş ve kamu tüzel kişilerine sinema donanım desteği verebilecek, ihtiyaç sahibi sinema sanatçılarına veya sinema sektörü çalışanlarına maddi destek sağlayabilecek.

REKLAM VE FRAGMAN SÜRELERİNE KISITLAMA

Sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi en fazla 10 dakika olacak. Fragman gösterim süresi en az 3, en fazla 5 dakika olacak. Kamu spotları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin gösterimler, bu sürelere dahil edilemeyecek. Sinema filmi gösterim arası 15 dakikayı aşamayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiziSinemaSektörKanun
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