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Dışişlerinden, Pakistan'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Pakistan'a başsağlığı mesajı

19 Aralık 2021 Pazar 12:25
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Dışişlerinden, Pakistan'a başsağlığı mesajı

ANKARA (DHA)

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamada yaşanan can kayıplarıyla ilgili Pakistan halkı ve hükümetine başsağlığı mesajı gönderdi. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Pakistan'ın Karaçi şehrinde gaz kaçağı sebebiyle meydana gelen patlamalarda 16 kişinin vefat ettiği ve onlarca kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu patlamalarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
PakistanDışişleri Bakanlığı
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