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Dışişlerinden Fransa'ya sert tepki

Dışişleri Bakanlığı’ndan Fransa'ya sert tepki

Dışişlerinden Fransa'ya sert tepki

Dışişleri Bakanlığı’ndan Fransa'ya sert tepki

08 Mayıs 2019 Çarşamba 09:40
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Dışişlerinden Fransa'ya sert tepki

ANKARA (DHA)

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetine değinen açıklamasını reddettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu açıklamanın Türkiye tarafından reddedildiği belirtilerek, “Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan ve ülkemizin Doğu Akdeniz’de kendi kıta sahanlığındaki sondaj faaliyetine değinilen açıklamayı reddediyoruz. Bu çerçevede, 4 Mayıs 2019 tarihli 124 nolu ve 6 Mayıs 2019 tarihli 128 nolu basın açıklamalarımız Fransa bakımından da aynen geçerlidir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıFransa
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