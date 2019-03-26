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 Dışişleri’nden ABD’nin ‘Golan’ kararına kınama

 Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD’nin ‘Golan Tepeleri’ kararına kınama

 Dışişleri’nden ABD’nin ‘Golan’ kararına kınama

 Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD’nin ‘Golan Tepeleri’ kararına kınama

26 Mart 2019 Salı 10:24
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 Dışişleri’nden ABD’nin ‘Golan’ kararına kınama

ANKARA (DHA) 

Dışişleri Bakanlığı, ABD Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararını kınadı. Bakanlığın açıklamasında, "Söz konusu karar, Suriye’nin ve tüm bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne önem atfeden ülkemiz ve uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyeleri bakımından tamamen hükümsüzdür” denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD yönetiminin İsrail tarafından 1967 yılından bu yana işgal altında tutulan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararının esefle karşılandığı ve şiddetle kınandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“497 (1981) sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Kararı başta olmak üzere, uluslararası hukukun vahim bir ihlalini teşkil eden bu talihsiz karar, ABD Yönetimi’nin Ortadoğu’da çözümün değil, sorunun parçası olmaya yönelik tutumunu sürdürmekte olduğunu göstermektedir. Söz konusu karar, Suriye’nin ve tüm bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne önem atfeden ülkemiz ve uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyeleri bakımından tamamen hükümsüzdür. İsrail’in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini beyhude şekilde meşrulaştırmaya çalışarak bölgeyi daha fazla istikrarsızlığa sürüklemek yerine, BM Şartı’nda kayıtlı temel prensiplere ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına riayet etmek uluslararası toplumun tüm üyelerinin temel bir sorumluluğudur.”

DHA

Son Güncelleme: 26.03.2019 10:30
Anahtar Kelimeler:
GolanİSRAİLSuriyeGolan TepeleriABDAbd KınamaDışişleri Bakanlığı
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