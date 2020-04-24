Dışişleri Sözcüsü Aksoy: AB, üyelik sürecimizin rehin alınmasına izin vermemeli

ANKARA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, dün yapılan AB Konsey toplantısı sonuç bildirgesinin Doğu Akdeniz'e ilişkin bölümünün yine köhnemiş bir birlik dayanışması anlayışıyla kaleme alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bildirinin bu bölümü, AB'nin, uluslararası hukuk ve kendi müktesebatı hilafına, Rum/Yunan ikilisi tarafından suistimal edilmesinin ve bu ikilinin maksimalist politikalarına alet olmasının yeni bir örneğidir. Bu anlayışla bir sonuç alınamayacağını artık AB'nin anlaması gerekmektedir. AB'den beklentimiz, Kıbrıs Rumlarını Kıbrıs Türkleriyle, Yunanistan'ı ise ülkemizle diyaloğa teşvik etmesidir. Rum/Yunan ikilisinin dar görüşlü çıkarları uğruna AB üyelik sürecimizin rehin alınmasına izin vermemelidir. Daha önce de vurguladığımız üzere, Türkiye Doğu Akdeniz'de hem kendi haklarını, hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir."

İSRAİL'DEKİ GELİŞMELERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Dışişleri Sözcüsü Aksoy, İsrail'deki gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'de hükümet kurma çalışmaları kapsamında imzalanan koalisyon anlaşmasında yer alan Batı Şeria'nın ilhak edilmesine yönelik ifadeler, işgal altındaki Filistin topraklarını gasp etmeyi hedefleyen son derece tehlikeli bir zihniyetin tezahürüdür. Uluslararası hukuku ayaklar altına alıp, insanlığın ortak vicdanını yaralayacak böyle vahim bir adımın uluslararası toplumun adalet ve sorumluluk duygusuna sahip hiçbir üyesi tarafından kabul ve destek görmeyeceğine inanıyoruz. Uluslararası toplumu İsrail'in tek taraflı gayrımeşru girişimlerine karşı durarak, yerleşik parametreler ve 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm vizyonuna sahip çıkmaya davet ediyoruz. Türkiye, kardeş Filistin halkının yanında durmaya ve haklı davasını tüm gücüyle desteklemeye devam edecektir. İşgal ve ilhak politikalarına son vermeden Orta Doğu’ya barış gelmeyecektir."