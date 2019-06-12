Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92674
ALTIN
248.137
DOLAR
5.7852
STERLİN
7.3604
EURO
6.5473
FERDİ BOZDUMAN'DAN AÇIKLAMA: UZAYLILAR KESİN VAR VE İNSANLARI ETKİLİYOR
FERDİ BOZDUMAN'DAN AÇIKLAMA: UZAYLILAR KESİN...
Galatasaray'ın borcu açıklandı
Galatasaray'ın borcu açıklandı
AŞKIN MANKEN GİBİ...
AŞKIN MANKEN GİBİ...
Cansu Koç ‘SEN BENİMSİN, BENDE SENİN’ dedi...
Cansu Koç ‘SEN BENİMSİN, BENDE SENİN’...
İSTANBUL BOĞAZINDA DENİZ’Lİ GECELER
İSTANBUL BOĞAZINDA DENİZ’Lİ GECELER

Dışişleri: Hollanda Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen kararları reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hollanda Temsilciler Meclisi'nde Türkiye karşıtı çevrelerin girişimiyle dün kabul edilen kararları ve bu kararlarda ülkemize karşı öne sürülen asılsız ve iftira dolu iddiaları şiddetle reddediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri: Hollanda Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen kararları reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hollanda Temsilciler Meclisi'nde Türkiye karşıtı çevrelerin girişimiyle dün kabul edilen kararları ve bu kararlarda ülkemize karşı öne sürülen asılsız ve iftira dolu iddiaları şiddetle reddediyoruz" ifadelerine yer verildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:57
12 Okunma
Dışişleri: Hollanda Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen kararları reddediyoruz

ANKARA - Bakanlık tarafından Hollanda Temsilciler Meclisi'nde 11 Haziran'da Türkiye aleyhine kabul edilen kararlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Hollanda Temsilciler Meclisi'nde Türkiye karşıtı çevrelerin girişimiyle dün kabul edilen kararları ve bu kararlarda ülkemize karşı öne sürülen asılsız ve iftira dolu iddiaları şiddetle reddediyoruz. Bu tür mesnetsiz, izan ve ciddiyetten yoksun çabaların bunlara tevessül edenler için karşılıksız kalmayacağı bilinmelidir. Popülizm yoluyla günü kurtarıp seçmenleri nezdinde dikkat çekmeye çalışan siyaset anlayışı, son tahlilde bu akıl ve mantık dışı yaklaşımlara teslim olanlara zarar verecektir" denildi.

'İLİŞKİLERİMİZİN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAMAYACAK'

Hollanda Temsilciler Meclisi'nin Türkiye karşıtlığı yerine, Avrupa değerlerini tehdit eden daha ciddi konulara eğilmesinin isabetli olacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu bağlamda, yükselen aşırı sağ, yabancı düşmanlığı, ırkçılık, İslam karşıtlığı ve camilere yapılan saldırılardaki artışa karşı alınacak önlemlerin öncelikli olarak ele almasında fayda bulunmaktadır. Hollanda ile ilişkilerimizin normalleşmesine yönelik çaba gösterildiği ve karşılıklı adımlar neticesinde olumlu gelişmelerin kaydedildiği bir aşamada, Parlamento'nun bu tür temelsiz, kötü niyetli ve hangi amaca hizmet ettiği anlaşılamayan girişimlerinin ilişkilerimizin gelişmesine katkı sağlamayacağı açıktır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıHollandaKarar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Binali Yıldırım havalimanı taksisinin direksiyonuna geçti
Binali Yıldırım havalimanı taksisinin direksiyonuna geçti
İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı
İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı
Kılıçdaroğlu Kağıthane'de konuştu
Kılıçdaroğlu Kağıthane'de konuştu
Karamollaoğlu'ndan pasaport açıklaması
Karamollaoğlu'ndan pasaport açıklaması
Binali Yıldırım: Diğer konular bizim ittifakımıza zarar veremez
Binali Yıldırım: Diğer konular bizim ittifakımıza zarar veremez
CHP'li Öztrak: Su akarken kovayı doldurmadılar
CHP'li Öztrak: Su akarken kovayı doldurmadılar
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu pazar günü ortak yayına çıkacak
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu pazar günü ortak yayına çıkacak
Türkiye'den İzlanda'ya nota
Türkiye'den İzlanda'ya nota
AK Parti ve CHP'den İstanbul'da ortak basın toplantısı
AK Parti ve CHP'den İstanbul'da ortak basın toplantısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans