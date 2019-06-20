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Dışişleri Bakanlığı’ndan 'Kaşıkçı cinayeti' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard tarafından yayımlanan raporun, Türkiye tarafından yürütülen soruşturmada varılan tespitleri teyit ettiğini açıkladı. Açıklamada, “Callamard’ın, tavsiyelerini kuvvetle destekliyor, BM üyesi tüm ülkeleri ve ilgili uluslararası kuruluşları tavsiyelerin hayata geçirilmesi hususunda ısrarcı olmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan 'Kaşıkçı cinayeti' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard tarafından yayımlanan raporun, Türkiye tarafından yürütülen soruşturmada varılan tespitleri teyit ettiğini açıkladı. Açıklamada, “Callamard’ın, tavsiyelerini kuvvetle destekliyor, BM üyesi tüm ülkeleri ve ilgili uluslararası kuruluşları tavsiyelerin hayata geçirilmesi hususunda ısrarcı olmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:24
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Dışişleri Bakanlığı’ndan 'Kaşıkçı cinayeti' açıklaması

ANKARA - Dışişleri Bakanlığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard tarafından yayımlanan rapora ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlığın açıklamasında, Callamard’ın raporunun, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına yönelik Türkiye kanadından yürütülen soruşturmanın tespitleriyle uyuştuğu kaydedildi.

‘CİNAYETİN PLANLANARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERMEKTEDİR’

Raporun, Kaşıkçı cinayetinin önceden planlanarak gerçekleştirildiğini gözler önüne serdiğinin belirtildiği açıklamada, “Söz konusu rapor, bu kapsamda, Kaşıkçı cinayetinin uluslararası insan hakları hukuku, Konsolosluk İlişkilerine Dair Viyana Sözleşmesi ve BM ilkeleri başta olmak üzere, uluslararası hukukun ve uluslararası ilişkilerin temel prensiplerine aykırı bir şekilde, önceden planlanmak suretiyle gerçekleştirildiğini gözler önüne sermektedir” denildi.

‘CALLAMARD’IN TAVSİYELERİNİ KUVVETLE DESTEKLİYORUZ’

Açıklamada, BM Raportörü Sayın Callamard’ın, Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle açığa kavuşturulmasına ve sorumlularının hesap vermesinin sağlanmasına yönelik tavsiyelerini Türkiye’nin kuvvetle desteklediği, BM üyesi tüm ülkeleri ve ilgili uluslararası kuruluşları söz konusu tavsiyelerin hayata geçirilmesi hususunda ısrarcı olmaya davet ettiği aktarıldı.

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıKaşıkçı CinayetiAçıklama
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