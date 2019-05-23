Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
84532
ALTIN
252.564
DOLAR
6.1025
STERLİN
7.7420
EURO
6.8094
Sürpriz Düet Yarın Geliyor
Sürpriz Düet Yarın Geliyor
Urartuların baraj gölünde yüzüp, kanoyla gezdiler
Urartuların baraj gölünde yüzüp, kanoyla...
Denizli'nin gizli cenneti Çal Kanyon'u keşfedilmeyi bekliyor
Denizli'nin gizli cenneti Çal Kanyon'u...
Türkiye engelli triatlon takımı Kotor'da tarih yazdı
Türkiye engelli triatlon takımı Kotor'da...
Sümela Manastırı ziyarete açılıyor
Sümela Manastırı ziyarete açılıyor

Dışişleri Bakanlığı’ndan, ‘ABD ile ittifak’ açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nde kabul edilen, 'ABD-Türkiye İttifakına Yönelik Endişelerin İfade Edilmesi' başlıklı karar tasarısının, müttefiklik ilişkileriyle bağdaşmadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan, ‘ABD ile ittifak’ açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nde kabul edilen, 'ABD-Türkiye İttifakına Yönelik Endişelerin İfade Edilmesi' başlıklı karar tasarısının, müttefiklik ilişkileriyle bağdaşmadığını açıkladı.

23 Mayıs 2019 Perşembe 12:25
3 Okunma
Dışişleri Bakanlığı’ndan, ‘ABD ile ittifak’ açıklaması

ANKARA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nde dün kabul edilen 'ABD-Türkiye İttifakına Yönelik Endişelerin İfade Edilmesi' başlıklı karar tasarısı hakkındaki soru üzerine açıklama yayımladı. Aksoy, ABD’deki Türkiye karşıtı çevrelerin, son dönemde ABD Kongresi nezdindeki faaliyetlerini yoğunlaştırdıklarının gözlemlendiğini belirterek, “Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nde kabul edilen, ‘ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi’ başlıklı karar bunun yeni bir tezahürü olmuştur” değerlendirmesinde bulundu.

‘BU TÜR KARARLAR, MÜTTEFİKLİK İLİŞKİLERİYLE BAĞDAŞMAMAKTADIR’

Türkiye ve ABD’nin, ortak değerlere ve karşılıklı çıkarlara dayalı köklü müttefiklik ilişkilerine sahip olduğunu vurgulayan Aksoy, açıklamasına şunlara yer verdi:

“Dünyanın birçok bölgesinde barış ve güvenliğe katkı sağlamak amacıyla birlikte çalışmaktadır. Bu gerçek ve Türkiye’nin ulusal güvenliğini sağlamaya yönelik olarak attığı adımların gerisindeki haklı nedenler göz ardı edilerek alınan bu tür kararlar, müttefiklik ilişkileriyle bağdaşmamaktadır. Bu itibarla dostluğuna değer verdiğimiz Amerikan halkının ve temsilcilerinin endişelenmelerine mahal yoktur. Esasen, dostluk ve müttefikliğin gereği, önerdiğimiz çalışma grubuna destek vererek, yapıcı ve samimi bir çaba ortaya koymaktır.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Askerlik sistemiyle ilgili kanun teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu
Yeni Askerlik sistemiyle ilgili kanun teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu
4-5 ay içerisinde İstanbul'a 5 bin yeni polis
4-5 ay içerisinde İstanbul'a 5 bin yeni polis
Kılıçdaroğlu: Nasıl gerekçe buldular acaba
Kılıçdaroğlu: Nasıl gerekçe buldular acaba
Bakan Akar: Ülkemizin birliği için mücadele içindeyiz
Bakan Akar: Ülkemizin birliği için mücadele içindeyiz
İçişleri Bakanı Soylu: Yaşlılar 'bize eksik pusula verildi' diyor
İçişleri Bakanı Soylu: Yaşlılar 'bize eksik pusula verildi' diyor
'Tek tip askerlik' Meclis'e sunulacak
'Tek tip askerlik' Meclis'e sunulacak
İmamoğlu’ndan ‘‘FETÖ iftiralarına’’ suç duyurusu
İmamoğlu’ndan ‘‘FETÖ iftiralarına’’ suç duyurusu
CHP'den, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na 'seçmen verileri' başvurusu
CHP'den, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na 'seçmen verileri' başvurusu
Mustafa Şentop: Türkiye'nin nereden nereye geldiğini iyi bilmeliyiz
Mustafa Şentop: Türkiye'nin nereden nereye geldiğini iyi bilmeliyiz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans