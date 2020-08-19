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Dışişleri Bakanlığı'ndan Mali açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'nca "Mali'de darbe sonucu Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifa etmeye zorlanmasını derin endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz" açıklaması yapıldı.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:38
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Mali açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mali’de dün silahlı kuvvetler içindeki bir grup tarafından yapılan darbe sonucu Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın parlamento ve hükümeti feshederek, istifa etmeye zorlanmasınının derin endişe ve üzüntüyle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, "Dost ve kardeş Mali’de iç barış, güven ve istikrar ortamının süratle yeniden tesis edilmesi, Cumhurbaşkanı Keita ve tutuklu bulunan diğer üst düzey yetkililerin derhal serbest bırakılmaları ve ülkede anayasal düzene bir an önce geri dönülmesi yönündeki güçlü beklentimizi vurguluyoruz. BM, Afrika Birliği ve ECOWAS’ın bu amaçla yürüttüğü çabaları destekliyoruz. Türkiye, içinden geçtiği bu zor dönemde dost ve kardeş Mali’nin yanında yer almaya devam edecektir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıMali
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