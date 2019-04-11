Dışişleri Bakanlığı'ndan, İtalya'ya tepki

ANKARA, (DHA)

Dışişleri Bakanlığı, 'Sözde Ermeni soykırımı' iddialarına ilişkin, İtalya Temsilciler Meclisi'nde atılan adımın, iki ülke arasında ilişkilerin sabote etmeye yönelik olduğu ifade edilerek tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "İtalya Temsilciler Meclisinin 10 Nisan 2019 tarihli önergesi Ermeni iddialarının iç siyasi çıkar hesapları için bir araç olarak kullanılmasının yeni bir örneğidir. Bu önergeyi şiddetle kınıyoruz." denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Önergenin, Türkiye-İtalya ilişkilerini sabote etmeyi görev edinmiş Matteo Salvini’nin lideri olduğu Lega Partisi tarafından hazırlanması şaşırtıcı olmamıştır. Şaşırtıcı ve üzücü olan anılan Meclisin, Lega Partisi’nin Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki konumunu güçlendirmek maksadıyla sahnelediği oyuna alet olmasıdır. Esasen bilinen Ermeni iddialarının sürekli olarak ya seçimler öncesinde ya da Türkiye karşıtlığı bağlamında gündeme getirilmesi, bu iddiaların siyasi niteliğini ve tarihi gerçeklerle bağdaşmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu çabalar, hiç bir tarafa yarar sağlamadığı gibi geleceğe dönük iyi niyetli girişimlerin de önünü tıkamaktadır. Bu önergenin ülkemizle tarihi bağları ve çok yoğun ticari işbirliği bulunan stratejik ortağımız İtalya ile ilişkilerimiz üzerinde muhtelif yansımaları olması kaçınılmazdır. Tarihi siyasallaştıran tüm girişimler gibi bu önergenin de Türkiye açısından hiçbir hükmü yoktur."

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN, İTALYA’YI KINADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İtalya’da hükümetin 1915 olaylarını ‘Sözde Ermeni soykırımı’ olarak tanıması talebiyle parlamentoya bir önerge sunulmasını kınadı.

Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu açıklamada bulundu:

“İtalya Parlamentosu’nun tarihimizi çarpıtma ve politize etme çabasını en sert biçimde kınıyoruz. Bu kısır, düşmanca ve müessif bir yaklaşımdır. Birbirimizin anılarına saldırmak yerine hep birlikte gerçeğin hikayelere üstün gelmesini sağlamalıyız." Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)

ÇAVUŞOĞLU: İTALYAN TEMSİLCİLER MECLİSİNİN KARARI YOK HÜKMÜNDE

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1915 yılında yaşanan olayların 'Sözde Ermeni soykırımı' olarak tanınması talebiyle İtalya Parlamentosu'na bir önerge sunulmasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tarihi siyasallaştıran tüm girişimler gibi İtalyan Temsilciler Meclisi’nin bu kararı da yok hükmünde. İtalyan Meclisinin, yabancı düşmanı Lega Partisi’nin AP seçimlerindeki oyunu artırmak maksadıyla sahnelediği oyuna alet olması kabul edilemez."