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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Afganistan'daki bombalı saldırılara kınama

02 Kasım 2021 Salı 16:42
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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Afganistan'daki bombalı saldırılara kınama

ANKARA - DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Serdar Davud Han Askeri Hastanesi girişinde gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırıları kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Serdar Davud Han Askeri Hastanesi girişinde gerçekleştirilen iki bombalı saldırıda ve ardından çıkan silahlı çatışmada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu insanlık dışı terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KınamaDışişleri BakanlığıAfganistanBombalı Saldırı
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